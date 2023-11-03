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Formula 1 Brezilya GP
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Interlagos'ta fırtına nedeniyle bir tribünün çatısı çöktü!

Interlagos'ta sıralama turlarının son dakikalarında pist vuran fırtına nedeniyle son virajda bulunan tribünün çatısı çökmüş.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Interlagos'ta gün boyunca hava kapalıydı ve yağmur bekleniyordu. Beklenen yağmur, sıralama turlarının son bölümünde pisti vurdu. 

Seansın bitiminde havanın ne kadar karardığını görmüştük, Interlagos'ta saat öğlen dört olmasına rağmen hava o kadar karanlıktı ki neredeyse gece gibiydi. 

 
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Yağmura ek olarak kuvvetli rüzgar da geldi ve pisti fırtına vurdu. F1 seansının son dakikalarında gelen fırtına, seans bittikten sonra da devam etti ve hâlâ devam ediyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ise seansın ardından pistin son virajındaki tribünlerinden birisinin çatısı çökmüş. 

Olay anında o bölgede bulunan F1 fotoğrafçısı Andy Hone, X hesabından olayın görsellerini şu notla paylaştı: "Interlagos'ta ne korkunç bir 10 dakika geçirdim! Son virajda bir tribünün çatısı çöktü ve saçılan parçalar yüzünden neredeyse kafam kopuyordu!

 

Bu korkutucu olayda yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama gelmedi, umuyoruz ki herkes iyidir. 

Bu fırtınanın yarın etkisini kaybetmesinin beklendiğini de ekleyelim. 

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