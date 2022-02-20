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Formula 1 Haberler

Interlagos pistinin zemininde delik oluştu

Interlagos pistinin asfaltında büyük bir delik meydana gelmiş durumda.

Interlagos pistinin zemininde delik oluştu
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Efsanevi Interlagos pisti yılın bu döneminde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor ve cumartesi sabahı yayınlanan bilgilere göre pistin bir noktasında "delik" meydana geldi.

Epey büyük görünen bu delik, Curva do Laranjinha'da meydana geldi ve pist yönetimine göre su galerisindeki bir kırılma nedeniyle ortaya çıktı.

Şimdilik bir dizi önlem alındı ve önümüzdeki pazartesi gününden itibaren kapsamlı onarımlar başlayacak.

Carros passam pela cratera aberta em Interlagos
Carros passam pela cratera aberta em Interlagos
1/6

Fotoğraf: Divulgacao

Carros passam pela cratera aberta em Interlagos
Carros passam pela cratera aberta em Interlagos
2/6

Fotoğraf: Divulgacao

Carros passam pela cratera aberta em Interlagos
Carros passam pela cratera aberta em Interlagos
3/6

Fotoğraf: Divulgacao

Carros passam pela cratera aberta em Interlagos
Carros passam pela cratera aberta em Interlagos
4/6

Fotoğraf: Divulgacao

Carros passam pela cratera aberta em Interlagos
Carros passam pela cratera aberta em Interlagos
5/6

Fotoğraf: Divulgacao

Autódromo de Interlagos
Autódromo de Interlagos
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Fotoğraf: Duda Bairros

Sao Paulo Otomobil Federasyonu basın sorumlusu Wagner Gonzalez, "Su galerisinin duvarında bir kırılma meydana geldi. Fakat durum kontrol altında." dedi.

Bir yarış pilotu ve mühendis olan Dainel Rienda ise galerinin 1940'lardan kalma olduğunu iddia etti.

Rienda, "O noktada pistin altından geçen yağmur suyu galerisinin parçalanması sonrası oluştu. Muhtemelen 1940'lardna kalma tuğladan yapılmış eski bir galeri."

"Delik çok büyük, beş metre derinliğinde ve beş metre genişliğinde gibi görünüyor." dedi.

Problemin ne kadar ciddi olduğu bilinmiyor ancak pistin başka bir bölümünde böyle bir şey yaşanmadı. Pist, 13 Kasım'da F1'e ev sahipliği yapacak.

Buraco na Curva do Laranjinha, em Interlagos
Buraco na Curva do Laranjinha, em Interlagos
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Fotoğraf: Divulgacao

Buraco na Curva do Laranjinha, em Interlagos
Buraco na Curva do Laranjinha, em Interlagos
2/2

Fotoğraf: Divulgacao

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Interlagos pistinin zemininde delik oluştu
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Interlagos pistinin zemininde delik oluştu

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