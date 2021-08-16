Intercity, Türkiye GP iptali yönündeki iddiaları hızlıca sonlandırdı

Intercity'nin sosyal medya hesaplarından 2021 Türkiye GP'nin tanıtımını içeren bir video klip paylaşılmıştı.

Intercity'nin bu paylaşımı kaldırmasının ardından, herhangi bir somut bilgi olmamasına rağmen yarışın yeniden iptal edilebileceği yönünde bazı paylaşımlar yapılınca doğal olarak bu iddia sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Ancak bir süre sonra Intercity videoyu yeniden yayına aldı ve bu iddialar hızlıca yalanlanmış oldu.

Buna rağmen içerisinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle Türkiye GP'nin gerçekleşmesinin sadece organizatör şirkete bağlı olmadığını hatırlatmakta fayda var.

2021'de ikinci kez Formula 1 takvimine eklenen Türkiye GP'nin 3 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Türkiye'den bir hafta sonra Japonya GP'nin yapılması ve ardından iki haftalık ara verilmesi gerekiyor.

Türkiye hâlâ takımların çoğunun merkezinin yer aldığı İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alıyor. Son dönemde Japonya GP'nin iptal edilebileceği söylentileri var ancak henüz bu konuyla alakalı resmi bir açıklama yok. Japonya GP iptal edilirse, bu durumda İngiltereli personelin Türkiye'den evlerine dönmesi gerekecek ancak bu durumda karantinaya girmeleri gerekecek. Böyle bir şeyi kimse istemediği için Japonya GP'nin iptal edilmesi halinde Türkiye GP'nin de iptal olacağı iddiaları gündemde.

Formula 1'in önümüzdeki günlerde konuyla alakalı bir açıklama yapması bekleniyor.