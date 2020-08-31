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Formula 1 / Son dakika

Intercity, Salı günkü basın toplantısında ne açıklayacak?

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Intercity, Salı günkü basın toplantısında ne açıklayacak?
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Türkiye GP'nin 2020 Formula 1 takviminde yer alacağının açıklanmasının ardından, İstanbul Park pist yönetimine sahip Intercity, 1 Eylül 2020 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve yeni bilgiler paylaşacağını açıklamıştı.

İstanbul Park pist yönetimini elinde bulunduran Intercity'nin yoğun çalışmaları sonucunda Türkiye GP, bu sene 15 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

Böylece 2011'den bu yana takvimde yer alamayan Türkiye GP, uzun yıllar sonra bir kez daha takvimde kendisine yer bulacak.

Yarışın yapılacağının açıklanmasının ardından pek fazla detay verilmedi. Sadece 13, 14, 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye GP organizasyonunun gerçekleştirileceği duyuruldu.

Ancak bu duyurunun ardından Intercity, sosyal medya hesapları üzerinden 1 Eylül'de saat 11:00'da bir toplantı yapacağını ve "heyecan verici" bilgilerin verileceğini duyurdu.

 

 

Peki "heyecan verici" detaylar neler olabilir?

1. Seyircili yarış

Bildiğiniz üzere bu sene şu ana kadar gerçekleştirilen tüm yarışlar seyirciye kapalı bir şekilde, çok ciddi kısıtlamalar altında gerçekleştirildi. Ancak sezonun ikinci yarısı itibariyle kısıtlı sayıda da olsa seyircili yarışların yapılacağı biliniyor. Mugello ve Rusya yarışlarında seyirci olacağı duyurulmuştu.

Bu kapsamda takvimin son bölümüne denk gelen Türkiye GP'nin seyircili yapılacağı yönünde bir bilgi gelebilir. Şimdiden her ihtimale karşı kenara para atmaya çalışalım! :)

2. Çok senelik anlaşma

Türkiye GP'nin takvime koronavirüs ve beraberinde gelen olumsuzluklar sonucunda girdiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Evet, geçtiğimiz senelerde Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, birçok kez yarış konusunda anlaştıklarını açıklamıştı ancak bunun için devletten gerekli finansman desteğini bulamadığı için yarış takvime dönememişti. Ancak Formula 1'in bu sene Avrupa dışında yarış yapma konusunda sıkıntı yaşaması, Türkiye GP'nin bir fırsat bulmasını sağladı. Zor şartlar altında gerçekleştirilecek bu yarışı başarıyla atlatabilirsek, önceki senelere göre lehimize olacak şartlarda takvimde kalıcı olarak yer alabiliriz. Yarışın ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayesi'nde yapıldığını unutmamamız lazım. Virüs dönemi sonrasında yabancı turistleri yeniden ülkemize çekmek için Formula 1 iyi bir reklam platformu olabilir. En azından biz, öyle olmasını umuyoruz...

3. Porsche Supercup destek yarışı

Bildiğiniz üzere Formula 1 hafta sonunda sadece Formula 1 araçları piste çıkmıyor. Normalde Formula 2, Formula 3 ve Porsche Supercup yarışları da aynı hafta sonunda oluyor. Formula 2 ve Formula 3 yarışlarının Türkiye'de olmayacağı duyuruldu. 

Porsche Supercup'ta şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz Ayhancan Güven, Türkiye'de yarışın düzenlenmeyeceğini söyledi ancak seri organizatörlerinden henüz bu konuyla alakalı bir açıklama gelmedi.

Normalde F2 ve F3'ün olmadığı F1 yarış hafta sonunda ülkeye ait farklı yarış serilerinin yarışları destek yarışı olarak düzenlenebiliyor. Kim bilir, Ayhancan Güven'in şampiyonluk için mücadele ediyor olması ve Intercity İstanbul Park'ın Porsche açısından önemli bir merkez olması (Porsche Driving Center) bu ihtimalin önünü açabilir.

4. Başka bir seriye ait yarış

Bu Formula 1 hafta sonuyla alakalı değil ancak birçok yarış serisinin Avrupa dışına çıkamadığı bu yıl, İstanbul Park'ın farklı bir büyük organizasyona da ev sahipliği yapması güzel olabilirdi. Sadece Formula 1 değil, MotoGP gibi büyük diğer organizasyonlar da büyük ölçüde Avrupa kıtasıyla sınırlı kalıyor. 

Daha önce İstanbul Park'ta Formula 1 dışında MotoGP (2005, 2006), Superbike (2013), WTCC (2005, 2006), DTM (2006), Le Mans (2004, 2006), GT Open, Formula Renault, Dünya Rallikros ve Avrupa Tır Yarışları Şampiyonası yarışları düzenlenmişti. Formula 1'in yanında bonus olarak farklı büyük bir organizasyonda ülkemizi görmek, muhtemelen hepimizi mutlu edecektir.

5. Sizce?

Yarınki toplantı öncesinde açıklanacak heyecan verici detayların neler olduğunu bilmesek de olabilecek ihtimalleri kendi içimizde değerlendirdiğimizde bu sonuçlara vardık? Sizce yarın açıklanacak detaylar neler olacak? Bu detaylar gerçekten bizi heyecanlandıracak mı?

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Editör Abdullah Çelik

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