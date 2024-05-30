Intercity pisti boşalttı, İstanbul Park resmen yeni yönetime geçti

Intercity, uzun zamandır Formula 1 pistini işletiyordu fakat Nisan ayındaki ihalenin ardından pistin yönetimi Lale Cander'in başında olduğu oluşuma geçti.

Geride kalan süreçte pistin boşaltılmadığı, bunun da Formula 1'le yapılan görüşmeleri olumsuz etkilediği belirtilmişti.

Fakat 30 yıllığına İstanbul Park'ın işletmeciliğini alan Lale Cander'in başında olduğu oluşum, 29 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla pisti devraldı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Anadolu Ajansına verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

Üçlertoprağı, F1'i ülkeye geri getirmek için üstlerine düşen görevi yapacaklarının da sinyallerini verdi.

TOSFED Başkanı şöyle dedi: "Federasyon olarak ilk günden bu yana bizim tek arzumuz, sporcularımızın gelişimlerini sağlayabilmek ve Türkiye'yi yurt dışında daha iyi temsil edebilmek adına sporcularımızın ülkemizdeki tek uluslararası yarış pistini kullanabilmesiydi. Devamında Formula 1 başta olmak üzere ülkemize uluslararası yarış serilerinin getirilmesi vesilesi ile hem Türkiye'nin en iyi şekilde tanıtılması hem de spor turizmiyle memleketimize fayda sağlanması için TOSFED olarak üstümüze düşen her türlü görevi üstlenmeye hazırız. Son olarak 2021'de yapılan F1 Türkiye Grand Prix'sini, sportif açıdan büyük bir başarıyla organize edip Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) teşekkür almıştık. TOSFED olarak uzun yıllardır FIA'nın yönetiminde görev yapıyor olmamız sebebiyle hem FIA hem de Formula 1'in ticari hak sahibiyle temaslarımız sürüyor. Tüm fırsatları her daim değerlendirmek için çabalıyoruz."

Bu gelişmenin ardından tüm motor sporları severler İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası yarışları büyük bir heyecanla beklemeye başlarken, F1'le yapılan görüşmelerin hızlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.