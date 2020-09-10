Intercity karar değiştirdi, Türkiye GP biletleri Salı günü satılacak!

Bugün TRT Haber'in özel haberinde 2020 Türkiye Grand Prix'si biletlerinin yarın itibariyle satışa sunulacağına yer verilmişti. Bunun üzerine beklenti satışın yarın başlaması yönündeydi.

Ancak sonrasında InterCity'den önce TRT'ye sonra da Motorsport.com'a yeni bilgiler geldi ve Türkiye Grand Prix'si biletlerinin yarın değil, gelecek hafta salı günü satışa sunulacağı ortaya çıktı.

Bu bilgi doğrudan InterCity üst yönetiminden geldi.

Böylelikle Türkiye Grand Prix'si biletleri 15 Eylül Salı günü satışa sunulacak ve platformun da aynı gün açıklanması bekleniyor.

Platform hakkında herhangi bir bilgi verilmedi ancak biletler her halükarda internet üzerinden satışa sunulacak. Bunun geçmişte olduğu gibi yine Biletix olması bekleniyor.