Intercity İstanbul Park'ın artan yol tutuşu Marko'yu şaşırttı

Bu hafta sonu özel bir renk düzeniyle mücadele eden Red Bull, cuma günü genel olarak Mercedes'le aynı tempoda değildi ve Max Verstappen aracın dengesinden memnun görünmedi.

Geçen yılki yarışta, yol tutuş seviyesi oldukça düşüktü ve sürücüler hafta sonu boyunca tamamen farklı koşullarda yarışmak zorunda kaldılar.

Bu yıl se yol tutuş büyük oranda artmış durumda ve Helmut Marko, hazırlıklarını bu şartlara göre yapmadıklarını, çünkü yol tutuşun bu kadar yüksek olmasını beklemediklerini söyledi.

Marko, "Bugün iyi bir denge yakalamayı başaramadık, ki bu olağandışı bir durum. Bir şeyler bizim için yanlış gitti. Bazı virajlarda kayma yaşadık. Bundan ötürü da lastikler aşırı ısındı ve çalışmadılar."

"Pistteki yol tutuş seviyesi oldukça düşüktü ve geçen yılki deneyimimizden sonra daha kötü olmasını ekliyorduk."

"Bugün denge ile ilgili sorunları sadece Max yaşadı. Sergio'nun ayarları da mükemmel değildi ama bu tür sorunlar yaşamadı. Maalesef bu durum henüz çözülemedi. İki araç çok yakın ve burada bir sorun var."

"Yine de henüz cuma günündeyiz ve bakalım cumartesi günü işler nasıl gidecek. Her şey çözülebilir. Bugün fabrikamızda Sebastien Buemi bir çözüm bulmak için simülatörde gece çalışması yapacak. Bu sorunların bulunması gerekiyor." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images