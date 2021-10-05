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Intercity İstanbul Park, yarış için şemsiye yasağını kaldırdı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Intercity İstanbul Park, seyircilerden gelen talep üzerine bu hafta sonu yapılacak Türkiye Grand Prix'si için şemsiye yasağını kaldırdı.

Intercity İstanbul Park, yarış için şemsiye yasağını kaldırdı

Türkiye Grand Prix'si, 8-9-10 Ekim tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek ve hem cumartesi hem de pazar günleri yağmur ihtimali var.

Etkinlik kuralları gereği piste şemsiye alınmayacaktı ve pistin genel müdürü Sadi Hezber bu konuda, "El şemsiyesi daha çabuk uçabilen bir şey. Uçtuğu zaman da hem başkası için risk yaratabilir hem de otomobillere gelebilir. Burası da rüzgârlı bir alan." demişti.

Bu durum taraftarlardan biraz tepki çekti çünkü yağmur yağdığı takdirde tribünlerdeki ve açık alandaki taraftarlar ıslanacaktı.

Ancak Intercity İstanbul Park, yarışın yapılmasına kısa bir süre kala yaptığı açıklama ile, şemsiye yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Etkinlik günlerindeki hava şartları göz önünde bulundurulmuş, siz misafirlerimizin konforu düşünülerek şemsiye yasağı kaldırılmıştır." denildi.

Piste açık alanlar için katlanabilir sandalye ve powerbank getirilmesine izin verilecek. Fakat yiyecek, içecek, profesyonel kayıt cihazı ve güç ünitesi ile çalışan scooter/kaykay getirilemeyecek.

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