Intercity İstanbul Park, Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazır

Intercity İstanbul Park, 8-10 Ekim tarihleri arasında Formula 1'e ev sahipliği yapacak ve yarışın hazırlıklarında sona gelinmiş durumda.

Bu yılki yarışa, biletler için çok fazla talep olmasına rağmen yaklaşık 100 bin kişinin alınması planlanıyor ve Intercity İstanbul Park yönetimi, yarış için mümkün olan tüm hazırlıkları yaptı.

İlk kez 2005 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapan pist, bu yılki yarış öncesinde bakıma alındı tribünlerdeki hemen hemen her kısım modern hale getirildi. Tribüne giden basamaklar, yürüyüş yolları ve tribünün altındaki zemin tamamen yenilenirken, tribünlerdeki koltuklarda da değişiklikler yapıldı.

Tüm bunlara ek olarak tüm tribünlerin ve açık alanın karşısına, pist üstündeki taraftarların yarışı anlık olarak en iyi şekilde takip edebilmeleri için son teknoloji TV ekranları yerleştirildi.

Pistin basın merkezinde de değişiklikler yapıldı ve her yer son teknoloji ürünlerle donatılırken, TV ve kamera sistemleri tamamen yenilendi.

Pistin kerbleri, FIA'nın talepleri doğrultusunda yenilendi ve bazı kısımlara çift kerb eklendi. Aynı zamanda bariyerler de FIA'nın talepleri doğrultusunda değişime uğradı.

Hemen hemen herkesin merak ettiği pist asfaltında da düzenlemeler yapıldı. Pistin asfaltı geçen yıl yenilenmişti ve epey kaygandı. Ancak yaklaşık 15 gün önce, piste 25 metrelik özel bir araç getirildi ve bu özel çalışmaların yardımıyla pistin asfaltı tamamen temizlendi.

Bu sayede pistin yol tutuş oranı büyük oranda artırıldı.

Bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, 8-10 Ekim 2021 tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde pistte incelemeler yaparak basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Intercity İstanbul Park'ın normalde 200 bin kişilik bir kapasitesi olduğunu ancak bu kapasitenin pandemi şartları nedeniyle 100 bine çekildiğini söyleyen Ak, "Covid'den dolayı her şeyimiz çok daha farklı ama 200 binlik kapasitemizi 100 bine çektik."

"Bıraksak daha fazla olacaktı. Öyle bir iştah, ilgi ve alaka var. Son yıllarda Türkiye'de büyük bir ilerleme kaydedildi, her yaştan seyirci var. İlgi ve alaka çok yüksek. Hükümetimizin aldığı tedbirlere dikkat ederek 100 bin kişi ağırlayacağız."

"Formula 1 uluslararası bir organizasyon olduğu için, masraflar da Euro ve Dolar ile ödeniyor. Bizim bütün gelirimiz Türk Lirası bilet gelirlerinden olduğu için, dünyadaki en ucuz bilet olarak satışa çıkardık." dedi.