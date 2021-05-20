Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Ricciardo: “Özgüvenimi tur zamanlarına yansıtamadım” Sonraki / Horner, Ferrari'nin hızını araç dengesine bağlıyor
Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Intercity İstanbul Park, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

Ekleyen:
, Şef Editör

Intercity İstanbul Park Pisti Yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2020 Türkiye GP hakkında söyledikleri sözler için teşekkür etti.

Intercity İstanbul Park, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

2020 Türkiye GP, T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde gerçekleştirilmişti. Kaygan zeminde başlayan yarış hafta sonu, yağmurla birlikte ayrı bir boyut kazanmış, oldukça heyecanlı bir mücadeleye sahne olmuştu.

Lewis Hamilton'ın 7. dünya şampiyonluğunu kazandığı yarış, sene sonunda yapılan ankette yılın en iyi yarışı seçilmişti.

19 Mayıs'ta TRT Haber'de konuşan Erdoğan, "Formula 1'e gelince, geçen yıl biliyorsunuz çok çok başarılı bir organizasyon yapıldı ve Formula 1'e ilgili olarak katılımcıların hepsi, gerek organizasyonun, gerek pistin onlar için çok çok verimli olduğunu, güzel olduğunu söylediler ve buradan memnuniyetle ayrıldılar."

"Bu sene de öncelikle bize bu yarışın verildiğini söylediler ama sonra bir anda tekrar buradan farklı bir yere Formula 1'i kaydırdılar. Biz de olanda hayır vardır diyoruz, çok da üzülmüyoruz." şeklinde açıklama yapmıştı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarışla alakalı açıklamalarının ardından yarışın organizatörü Intercity İstanbul Park, resmi sayfasından bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi: 

"T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Formula 1 yarışlarına ilişkin Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın övgü dolu sözlerinden ötürü teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz."

"Sn. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, gerçekleştirdiğimiz organizasyon tüm dünya spor kamuoyu tarafından büyük takdirle karşılanmış, bu takdir Formula 1 tarafından "2020 Yılının En Başarılı Yarışı" seçilerek resmi anlamda taçlandırılmıştır."

"Ülkemizin tanıtımına büyük katkı sunan böylesine bir organizasyonu, tüm maddi yükümlülükleri ile 9 yıl aranın ardından tekrar Türkiye'ye getirip başarıyla gerçekleştirdik. Ülkemize karşı duyduğumuz sorumlulukla, yarışları 2021 yılı takvimine sokma başarısı göstermemize rağmen, Sn Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çeşitli nedenlerle yarışı gerçekleştiremeyecek olmanın burukluğunu yaşıyoruz."

 

"Devletimize herhangi bir maddi yük oluşturmaksızın, T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde tekrar ülkemize kazandırma başarısını gösterdiğimiz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz yarışlarla ilgili kamuoyunu önemli bir konuda bilgilendirmek istiyoruz."

"Yarışın organizatörü olarak; ücreti karşılığında hizmet aldığımız kurumlardan birisi de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'dur. TOSFED, ücretini ödediğimiz kapsamda yarışa sadece sportif anlamda bir katkı sunmuştur. Ancak geçtiğimiz yıl gerçekleşen yarış döneminden bu yana TOSFED, kendisi ile hiçbir ilgisi olmayan hususlarda tabiri caizse 'rol çalma' çabası içerisine girmiştir. Kamuoyunun yanlış bilgi almasına çok açan bu tutumuyla başta Intercity İstanbul Park olmak üzere, yarışın Türkiye'ye getirilmesi ve organize edilmesinde emeği geçen tüm kurumlara haksızlık etmekte, ne insani ne de sportif ahlaka uygun olmayan biçimde emekleri hiçe saymaktadır. Türkiye'nin göğsünü kabartan bir yarışa imza atarken, TOSFED'in başka kurum ve kişilerin emeklerinin üzerine 'kurulma' çabasını büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz."

"Bir kez daha yarışların başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, Formula 1'in tekrar Türkiye'ye kazandırılması için yoğun çaba sergilediğimizi belirtmek istiyoruz." 

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: “Özgüvenimi tur zamanlarına yansıtamadım”

Önceki haber

Ricciardo: “Özgüvenimi tur zamanlarına yansıtamadım”

Sonraki haber

Horner, Ferrari'nin hızını araç dengesine bağlıyor

Horner, Ferrari'nin hızını araç dengesine bağlıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Monako GP 2. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!

5s
2
Formula 1

Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış

3s
3
Formula 1

Leclerc: "İnanamayacağımız kadar iyi görünüyoruz"

1s
4
Formula 1

Horner, Ferrari'nin hızını araç dengesine bağlıyor

10 dk
5
Formula 1

Bottas: "Ferrari çok hızlı görünüyor"

4s
Son Haberler
Horner, Ferrari'nin hızını araç dengesine bağlıyor
F1

Horner, Ferrari'nin hızını araç dengesine bağlıyor

10dk
Intercity İstanbul Park, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti
F1

Intercity İstanbul Park, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

14dk
Ricciardo: “Özgüvenimi tur zamanlarına yansıtamadım”
F1

Ricciardo: “Özgüvenimi tur zamanlarına yansıtamadım”

35dk
Norris: ''İlk turdan itibaren araçta rahat hissettim''
F1

Norris: ''İlk turdan itibaren araçta rahat hissettim''

55dk
Alonso, geride kalmalarına rağmen antrenman turlarından memnun
F1

Alonso, geride kalmalarına rağmen antrenman turlarından memnun

1s
Son Videolar
İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Norris: "Ricciardo, araçta sorun çıkınca güvenini kaybediyor" Monako GP
Formula 1

Norris: "Ricciardo, araçta sorun çıkınca güvenini kaybediyor"

Hamilton'ın Türkiye GP'sini kazandığı McLaren F1 aracı satışta
Formula 1

Hamilton'ın Türkiye GP'sini kazandığı McLaren F1 aracı satışta

Rosberg, şampiyonluğun tadını çıkaramadan emekliliğini açıklamak zorunda kalmış
Formula 1

Rosberg, şampiyonluğun tadını çıkaramadan emekliliğini açıklamak zorunda kalmış

Çok Okunanlar Bugün

Monako GP 2. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!
Formula 1 Formula 1

Monako GP 2. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!

Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış

Bottas: "Ferrari çok hızlı görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Ferrari çok hızlı görünüyor"

Wolff: ''Formula 1, Bakü'de protesto riskiyle karşı karşıya''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Formula 1, Bakü'de protesto riskiyle karşı karşıya''

Leclerc: "İnanamayacağımız kadar iyi görünüyoruz"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "İnanamayacağımız kadar iyi görünüyoruz"

Horner, Ferrari'nin hızını araç dengesine bağlıyor
Formula 1 Formula 1

Horner, Ferrari'nin hızını araç dengesine bağlıyor

Vettel, Monako'da gözüyle ilgili yaşadığı sorunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Vettel, Monako'da gözüyle ilgili yaşadığı sorunu açıkladı

Intercity İstanbul Park, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti
Formula 1 Formula 1

Intercity İstanbul Park, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

Son Haberler

Horner, Ferrari'nin hızını araç dengesine bağlıyor
Formula 1 Formula 1

Horner, Ferrari'nin hızını araç dengesine bağlıyor

Intercity İstanbul Park, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti
Formula 1 Formula 1

Intercity İstanbul Park, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

Ricciardo: “Özgüvenimi tur zamanlarına yansıtamadım”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Özgüvenimi tur zamanlarına yansıtamadım”

Norris: ''İlk turdan itibaren araçta rahat hissettim''
Formula 1 Formula 1

Norris: ''İlk turdan itibaren araçta rahat hissettim''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.