Intercity İstanbul Park, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

2020 Türkiye GP, T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde gerçekleştirilmişti. Kaygan zeminde başlayan yarış hafta sonu, yağmurla birlikte ayrı bir boyut kazanmış, oldukça heyecanlı bir mücadeleye sahne olmuştu.

Lewis Hamilton'ın 7. dünya şampiyonluğunu kazandığı yarış, sene sonunda yapılan ankette yılın en iyi yarışı seçilmişti.

19 Mayıs'ta TRT Haber'de konuşan Erdoğan, "Formula 1'e gelince, geçen yıl biliyorsunuz çok çok başarılı bir organizasyon yapıldı ve Formula 1'e ilgili olarak katılımcıların hepsi, gerek organizasyonun, gerek pistin onlar için çok çok verimli olduğunu, güzel olduğunu söylediler ve buradan memnuniyetle ayrıldılar."

"Bu sene de öncelikle bize bu yarışın verildiğini söylediler ama sonra bir anda tekrar buradan farklı bir yere Formula 1'i kaydırdılar. Biz de olanda hayır vardır diyoruz, çok da üzülmüyoruz." şeklinde açıklama yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarışla alakalı açıklamalarının ardından yarışın organizatörü Intercity İstanbul Park, resmi sayfasından bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi:

"T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Formula 1 yarışlarına ilişkin Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın övgü dolu sözlerinden ötürü teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz."

"Sn. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, gerçekleştirdiğimiz organizasyon tüm dünya spor kamuoyu tarafından büyük takdirle karşılanmış, bu takdir Formula 1 tarafından "2020 Yılının En Başarılı Yarışı" seçilerek resmi anlamda taçlandırılmıştır."

"Ülkemizin tanıtımına büyük katkı sunan böylesine bir organizasyonu, tüm maddi yükümlülükleri ile 9 yıl aranın ardından tekrar Türkiye'ye getirip başarıyla gerçekleştirdik. Ülkemize karşı duyduğumuz sorumlulukla, yarışları 2021 yılı takvimine sokma başarısı göstermemize rağmen, Sn Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çeşitli nedenlerle yarışı gerçekleştiremeyecek olmanın burukluğunu yaşıyoruz."

"Devletimize herhangi bir maddi yük oluşturmaksızın, T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde tekrar ülkemize kazandırma başarısını gösterdiğimiz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz yarışlarla ilgili kamuoyunu önemli bir konuda bilgilendirmek istiyoruz."

"Yarışın organizatörü olarak; ücreti karşılığında hizmet aldığımız kurumlardan birisi de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'dur. TOSFED, ücretini ödediğimiz kapsamda yarışa sadece sportif anlamda bir katkı sunmuştur. Ancak geçtiğimiz yıl gerçekleşen yarış döneminden bu yana TOSFED, kendisi ile hiçbir ilgisi olmayan hususlarda tabiri caizse 'rol çalma' çabası içerisine girmiştir. Kamuoyunun yanlış bilgi almasına çok açan bu tutumuyla başta Intercity İstanbul Park olmak üzere, yarışın Türkiye'ye getirilmesi ve organize edilmesinde emeği geçen tüm kurumlara haksızlık etmekte, ne insani ne de sportif ahlaka uygun olmayan biçimde emekleri hiçe saymaktadır. Türkiye'nin göğsünü kabartan bir yarışa imza atarken, TOSFED'in başka kurum ve kişilerin emeklerinin üzerine 'kurulma' çabasını büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz."

"Bir kez daha yarışların başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, Formula 1'in tekrar Türkiye'ye kazandırılması için yoğun çaba sergilediğimizi belirtmek istiyoruz."