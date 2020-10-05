Türkiye GP bilet ücretleri ne zaman iade edilecek?

Bugün yaptığı açıklamayla beraber T.C. İstanbul Valiliği, F1 Türkiye Grand Prix'sinin seyircisiz gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Bu, bilet ücretlerinin iadesi ile ilgili soruları da beraberinde getirdi.

Bunun üzerine Intercity'den bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler kullanıldı:

"Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 etkinliği seyircisiz olarak gerçekleşecek

Intercity İstanbul Park’ta 13-14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1TM DHL Turkish Grand Prix 2020 etkinliği seyircisiz olarak gerçekleşecek.

Intercity tarafından 9 yıllık aradan sonra büyük çabalarla tekrar Türkiye’ye getirilen, 13-14-15 Kasım’da Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1TM DHL Turkish Grand Prix 2020 etkinliği seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Açıklandığı ilk günden bu yana tüm dünyada büyük ses getiren ve Türkiye’yi heyecana boğan bu önemli organizasyonla ilgili olarak, İstanbul İl Pandemi Kurulu’nun aldığı tavsiye kararı sonrası İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, yarışın seyircisiz olarak yapılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak;

“Daha önce de pek çok kez belirttiğimiz gibi insan sağlığı hepimizin birinci önceliği. Tüm senaryolara göre ilk günden itibaren hazırlıklı olarak çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Intercity İstanbul Park olarak Formula 1TM‘i ülkemize geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1TM’i ülkemize geri getirme görevinin T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Türkiye’nin çok özlediği bu organizasyon için halkımızı da mutlu etmek amacıyla büyük çaba sarf ettik ve dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park’a özel, dünyanın en ucuz Formula 1TM biletlerini halkımızla buluşturduk. Şunun altını özellikle çizmek isterim ki; biz tüm katılımcılarımızı misafir etmek için hazırlanırken, şimdi Intercity İstanbul Park ekibi 85 milyonun kalbinde misafir olacak. Buradan aldığımız güçle tüm dünyada 2 milyar kişinin izleyeceği Turkish Grand Prix 2020 etkinliğini ülkemize yakışır şekilde gerçekleştirecek ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtma misyonumuzdan hiçbir taviz vermeyeceğiz. Eminim ki seyircisiz de olsa burada sergileyeceğimiz kusursuz ev sahipliğinin ardından önümüzdeki sene yarışları yine Türkiye’ye getireceğiz ve tüm tribünleri birlikte dolduracağız. Motor sporları severlere gösterdikleri ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bilet alan misafirlerimize ücret iadesinin tamamı en kısa sürede, herhangi bir kesinti olmaksızın Biletix tarafından yapılacaktır.” açıklamasında bulundu."

Bu konuda bir diğer açıklama da Biletix'ten geldi.

Yapılan açıklamada, “Değerli müşterimiz, İstanbul Valiliği’nin yaptığı basın açıklaması doğrultusunda, 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışı seyircisiz yapılacaktır.

İade için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. İşleminiz iptal edilerek, ödeme tutarınız işlem yaptığınız kredi/banka kartınıza 10 iş günü içinde otomatik olarak iade edilecektir.

Bilginize sunarız.” ifadeleri kullanıldı.