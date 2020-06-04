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Formula 1 / Son dakika

"İnsanları işten çıkarken Alonso'ya milyon dolarlar vermek, Renault'da ayaklanmaya neden olabilir"

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"İnsanları işten çıkarken Alonso'ya milyon dolarlar vermek, Renault'da ayaklanmaya neden olabilir"
Ekleyen:
, Editör
4 Haz 2020 06:47

Eski Ferrari yöneticisi F1 Marco Andrea Zecchi, Renault'nun içerisinde bulunduğu krize dikkat çekerek, Fernando Alonso ile anlaşma ihtimallerini sorguladı.

Renault'nun geçici CEO'su Clotilde Delbos, cuma günü Renault'nun geleceğine ilişkin çok net açıklamalarda bulunmuştu.

Delbos, Renault'nun 15 bin çalışanını işten çıkaracağını açıklarken, işten çıkarılacak çalışanların 4 bin 600'ünün Fransa'dan olacağını duyurmuştu. Renault'nun 39 ülkede 180 bine yakın çalışanı olduğu tahmin ediliyor.

Buna karşılık Renault, bütçe sınırının gelmesiyle birlikte Formula 1 projesinin devam edeceğini de resmen duyurdu.

Renault şimdi yeni bir pilot arayışında ve Fernando Alonso ile anlaşma ihtimalleri var. İspanyol pilot, tecrübesiyle takıma yardım ettiği gibi, ticari anlamda da Fransız üretici için faydalı olabilir.

Ancak Alonso'nun gelmesi halinde yüksek bir ücretle yarışacağı tahmin ediliyor. 

1989-1992 yılları arasında Ferrari'de takım yöneticiliği yapan Marco Andrea Zecchi'ye göre binlerce insanın çıkarıldığı böyle bir dönemde Alonso'yu işe almak, şirket içinde "ayaklanmaya" yol açabilir.

Zecchi, "Eğer insanları kovmaya başlar ve Alonso'yla anlaşmak için çok fazla para harcarsanız, bir ayaklanma çıkma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Sendikalar neden işçilerin işten çıkarıldığını sorabilirler."

"Ancak Renault, yönetim toplantısı sırasında grubun markayı yeniden harekete geçirme, tanıtma ve elektrikli modeller üretme niyetini vurgulayan bir ekonomi planı sunuyorsa ve bu plan için Alonso gibi yeni bir elçi gerekiyorsa, bunun kabul edilmesi daha kolay olabilir." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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