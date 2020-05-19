İngiltere'deki yeni önlemler, F1 sezonunun başlangıcını sıkıntıya sokabilir!

Britanya'ya yurt dışından gelen ziyaretçiler için 14 günlük karantina uygulamasının gelecek aydan itibaren uygulanması planlanıyor. Önümüzdeki günlerde bu kararın mecliste onaylanması ve çok az sayıda gruba muafiyet verilmesi bekleniyor.

F1, Birleşik Krallık yönetimi ile bu konu hakkında sürekli görüşme halindeydi ve F1 için seyahat edenlere serbestlik verilmesini umuyordu.

Ancak yetkililere yakın kaynaklar, hükümet yetkililerinin spor çalışanlarının muafiyet grubunda yer almasını planlamadığını söylediler.

Bu konuda bazı sporlara muafiyet verilmesi halinde kimlere izin verilip kimlere izin verilmeyeceği konusunda kontrolün kaybedilmesinden endişe duyulduğu belirtildi.

The Sun gazetesi, Dijital, Medya, Kültür ve Spor Bakanı Oliver Dowden'ın ilk başta belli sporlara muafiyet verilmesini desteklediğini ancak Sağlık ve Kabine İşleri Bakanları'nın buna karşı çıktıklarını, sadece tır şoförlerine ve diplomatlara muafiyet verileceğini iddia etti.

Aynı haberde henüz son kararın verilmediğini ancak yönetimin sağlam adımlar atmak istediği, bu yüzden her 3 haftada bir kararların yeniden gözden geçirileceği belirtildi.

10 F1 takımından 3'ü İngiltere dışında yer alıyor. F1 dışında F2, F3 ve Porsche Supercup takımlarının da muafiyet içerisinde yer alması isteniyor.

F1 için muafiyet verilmezse, o zaman Britanya GP'nin planlandığı gibi gerçekleştirilme şansı yok çünkü Ferrari, Alfa Romeo ve AlphaTauri takımlarının bu şekilde ülkeye girerek hazırlanma şansı bulunmuyor.

Dahası bu takımlar dışında İngiltere dışında yer alan Pirelli gibi farklı tedarikçiler de bulunuyor.

İngiltere'deki karantina kısıtlamaları, F1 sezonunun başlangıç planlarını da olumsuz etkileyebilir. Sezonun normalde 5 Temmuz'da Avusturya'da başlaması ve 12 Temmuz'da yine Avusturya'da ikinci yarışın yapılması planlanıyor. Bu yarış için İngiltere'den gidecek personelin de Britanya'ya dönüşte herhangi bir serbestlik verilmemesi halinde 14 gün karantinada kalması gerekiyor.

Bu durumda en gerçekçi seçenek, F1 personelini kısıtlamaların olduğu sürece evlerinden uzakta tutmak gibi görünüyor.

Silverstone patronu Stuart Pringle, sporun yeniden başlama sürecinde karşılaşacağı en büyük zorluğun seyahat kısıtlamaları olacağını söylemişti.

Sky F1'e konuşan Pringle, "Yurt dışından İngiltere'ye gelecek takımlarla alakalı sıkıntı var ancak aynı zamanda İngiltere merkezli takımların da yurt dışına gidip evlerine dönmesiyle alakalı da sıkıntılar var."

"Evet, takımların % 70'inin bu yarışa gelmesi diğerlerinden daha kolay olacak ancak yine de Northamptonshire'daki motor sporları vadisinde bulunmayan % 30'luk kısım bulunuyor."

"Bu yüzden daha sadece bu ülke için değil, takvimdeki diğer ülkeler için de daha sağlam çözümler bulunmalı çünkü yarışlar sadece Büyük Britanya'da olacaksa o şampiyona olmaz."

"Herkese uygun holistik bir çözüm bulunmalı. Bu konuda çok ciddi çalışma yapıldığını ve herkes için işe yarayacak çözümler arandığını biliyorum. Biraz daha zamanımız var. Bu çözümlerin bulunabileceği konusunda umutluyum." dedi.