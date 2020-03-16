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Formula 1 / Son dakika

İngiltere'deki takımlar F1 fabrikalarını kapatmadı!

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İngiltere'deki takımlar F1 fabrikalarını kapatmadı!
Ekleyen:
, Editör
16 Mar 2020 14:05

Ferrari'nin aksine Red Bull ve Mercedes gibi takımlar, Coronavirüs'e rağmen F1 fabrikalarını kapatmadıklarını doğruladılar.

Formula 1, Coronavirüs tehdidine rağmen geçen hafta sonu Melbourne yarışını gerçekleştirme kararı almış ve takımlar yarış için buraya gitmişti.

Ancak McLaren çalışanında çıkan Coronavirüs ve sonrasında takımların yarışmak istememesi sebepler yarış iptal edildi.

Avustralya'ya döndükten sonra takımlar, Melbourne'e giden personeli 14 gün süreyle karantina altına aldılar.

Bununla birlikte bazı takımlar fabrikasını kapatmak zorunda kaldı.

Ferrari, İtalya'da etkisini arttıran Coronavirüs ve alınan tedbirlerden ötürü Maranello F1 fabrikasını Nisan ayına kadar kapattı.

Ayrıca Woking merkezli McLaren da fabrikasını kapatmış gibi görünüyor.

Fakat bazı takımlar çalışmaya devam ediyor ve bu durumdan avantaj kazanabilirler.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko F1-Insider'a verdiği demeçte Milton Keynes fabrikasının tam kapasitede çalıştığını dile getirdi.

Marko, “Şu anda çalışmaya devam edebiliriz. McLaren dışında İngiltere'de bulunan tüm takımların tam kapasite çalışmaya devam ettiğine inanıyorum. Herhangi bir kısıtlama yok." dedi.

Mercedes de hem motor hem de şasi fabrikasında tam gaz çalışmaya devam ediyor.

Alman ekip, “Şu anda fabrikamız İngiltere hükümetinin tavsiyeleri doğrultusunda sorunsuz şekilde çalışmaya devam ediyor. Şimdiye kadar tek bir Coronavirüs vakamız dahi olmadı. Avustralya'dan dönen ekip üyeleri, enfeksiyon riskini en aza indirgemek için 14 gün boyunca tecrit edildi." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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