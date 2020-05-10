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Formula 1 / Son dakika

İngiltere'deki son kısıtlamalar Silverstone'daki F1 yarışını etkilebilir

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İngiltere'deki son kısıtlamalar Silverstone'daki F1 yarışını etkilebilir
Ekleyen:
, Editör
10 May 2020 06:52

İngiltere, ülke dışından gelen insanlar için yeni bir karantina süreci başlattı ve bu da Silverstone yarışını olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.

İngiltere hükümeti tarafından getirilmesi beklenen yeni kısıtlamalar, İngiltere Grand Prix'sinin gerçekleştirilebilirliği konusunda şüphelere yol açtı.

Yeni kurala göre İrlanda Cumhuriyeti, Kanal Adaları veya Man Adası'ndan gelmedikleri sürece, İngiltere'ye giriş yapan herkesin, 14 günlük zorunlu karantina sürecinden geçmesi gerekiyor.

Bu karantina süreci özel bir konutta yapılacak ve kurallara uyulduğundan emin olmak için adreste çeşitli kontroller gerçekleştirilecek. 

Formula 1'in patronları, 2020 sezonuna 3-5 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'daki Red Bull Ring'de başlamayı planlıyor ve sonrasında da birden fazla yarış için İngiltere'ye gitmeyi hedefliyor.

Yeni kurallara göre tüm takım personeli, yeni kurallar uyarınca 14 gün boyunca kendilerini tecrit etmek zorunda olacaklar ve bu da 19 Temmuz'da yapılması planlanan yarışını gerçekleşemeyeceği anlamına geliyor.

On Formula 1 takımından yedisinin fabrika İngiltere'de.

Böyle bir noktada diğer takımları İngiltere Grand Prix'si için İngiltere'ye götürmek olacak. Teorik olarak Ferrari, AlphaTauri ve Alfa Romeo'nun yarış ekibinin, yarıştan önce 14 gün önce kendilerini tecrit etmeleri gerekecek.

Bununla birlikte, bu kuralların sadece hava yolcuları için mi geçerli olacağı henüz doğrulanmadı. Ancak kamyon sürücüleri ve hayati mal taşıyanların muaf tutulması mümkün.

Bu da zaten virüs konusunda kapsamlı bir teste sahip olacak olan Formula 1'e yardım edebilir.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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