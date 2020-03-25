İngiltere'deki F1 takımları, bugün itibariyle fabrikalarını kapattı

İngiltere'de halkın ancak gerekli alışverişler, ihtiyacı olanlara yardım etmek, tek başına spor ve tıbbi ihtiyaç için evlerinden çıkmalarına müsaade edileceğini söyleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, işe gitmek için yapılacak seyahatlere de ancak işin evde yapılamayacağı durumlarda izin verileceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Mart sonunda veya Nisan başında fabrikasını kapatmayı planlayan İngiltere merkezli takımlar tarihlerini değiştirmek zorunda kaldılar.

Red Bull, bugün itibariyle fabrikasını kapatacak ve tıpkı Williams gibi, Red Bull'da fabrikasını planlanandan daha erken bir zamanda kapatacak.

McLaren da benzer şekilde bugün itibariyle fabrikasını kapattı.

Andreas Seidl, "Geçen hafta Formula 1 ile FIA ​​ve diğer takımlar bekleme süresini ikiden üç haftaya çıkarmayı kabul ettiler ve yaz arasını Mart/Nisan'a ertelediler. Mümkün olduğunca çabuk tepki gösterdik ve İngiltere hükümetinin tavsiyelerini dikkate aldık. Böylece, McLaren fabrikası 25 Mart Çarşamba'dan 14 Nisan gününe kadar kapatılacak."

"Fabrikanın kapatılması ile beraber maddi yükü azalacak. Takımların ara verme kararı, sadece çalışanları korumak ve COVID-19'un yayılmasını önlemek için mantıklı bir yol değil, aynı zamanda ertelenen yarışları Ağustos ayında yapmayı da mümkün kılıyor." dedi.

İngiltere'de fabrikaları bulunan Racing Point ve Mercedes'ten ise herhangi bir açıklama gelmedi.