Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
162 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
183 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
219 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
232 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
246 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

İngiltere'deki F1 takımları, bugün itibariyle fabrikalarını kapattı

paylaşım
yorumlar
İngiltere'deki F1 takımları, bugün itibariyle fabrikalarını kapattı
Ekleyen:
, Editör
25 Mar 2020 16:31

Red Bull ve McLaren bugün itibariyle İngiltere'deki F1 fabrikalarını üç hafta süreliğine kapattılar.

İngiltere'de halkın ancak gerekli alışverişler, ihtiyacı olanlara yardım etmek, tek başına spor ve tıbbi ihtiyaç için evlerinden çıkmalarına müsaade edileceğini söyleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, işe gitmek için yapılacak seyahatlere de ancak işin evde yapılamayacağı durumlarda izin verileceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Mart sonunda veya Nisan başında fabrikasını kapatmayı planlayan İngiltere merkezli takımlar tarihlerini değiştirmek zorunda kaldılar.

Red Bull, bugün itibariyle fabrikasını kapatacak ve tıpkı Williams gibi, Red Bull'da fabrikasını planlanandan daha erken bir zamanda kapatacak.

McLaren da benzer şekilde bugün itibariyle fabrikasını kapattı.

Andreas Seidl, "Geçen hafta Formula 1 ile FIA ​​ve diğer takımlar bekleme süresini ikiden üç haftaya çıkarmayı kabul ettiler ve yaz arasını Mart/Nisan'a ertelediler. Mümkün olduğunca çabuk tepki gösterdik ve İngiltere hükümetinin tavsiyelerini dikkate aldık. Böylece, McLaren fabrikası 25 Mart Çarşamba'dan 14 Nisan gününe kadar kapatılacak."

"Fabrikanın kapatılması ile beraber maddi yükü azalacak. Takımların ara verme kararı, sadece çalışanları korumak ve COVID-19'un yayılmasını önlemek için mantıklı bir yol değil, aynı zamanda ertelenen yarışları Ağustos ayında yapmayı da mümkün kılıyor." dedi.

İngiltere'de fabrikaları bulunan Racing Point ve Mercedes'ten ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Sonraki haber
F1'in E-Spor yarışlarından öğrendiğimiz 5 şey

Önceki haber

F1'in E-Spor yarışlarından öğrendiğimiz 5 şey
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
78 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Briatore: "Ferrari, 2018'i Raikkonen'le yarışarak boşa harcadı"

2s
2
eSports

F1'in E-Spor yarışlarından öğrendiğimiz 5 şey

48dk
3
Formula 1

Teflonso'dan Britney'e Formula 1 tarihindeki sürücü lakapları!

4
Formula 1

Montoya: "McLaren'da kalsaydım şampiyon olurdum"

5
Formula 1

Russell: "Hamilton'ın seviyesine gelebilirim"

1s

Son Videolar

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da! 01:16
Formula 1

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da!

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj 06:49
Formula 1

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj

Son Haberler

İngiltere'deki F1 takımları, bugün itibariyle fabrikalarını kapattı
F1

İngiltere'deki F1 takımları, bugün itibariyle fabrikalarını kapattı

F1'in E-Spor yarışlarından öğrendiğimiz 5 şey
eSpt

F1'in E-Spor yarışlarından öğrendiğimiz 5 şey

Russell: "Hamilton'ın seviyesine gelebilirim"
F1

Russell: "Hamilton'ın seviyesine gelebilirim"

Briatore: "Ferrari, 2018'i Raikkonen'le yarışarak boşa harcadı"
F1

Briatore: "Ferrari, 2018'i Raikkonen'le yarışarak boşa harcadı"

Kanada GP patronu yarış konusunda "iyimser ama realist" bir tavır içinde
F1

Kanada GP patronu yarış konusunda "iyimser ama realist" bir tavır içinde

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.