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Formula 1 / Son dakika

İngiltere yeni karantina kararını doğruladı, F1 detayları bekliyor

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İngiltere yeni karantina kararını doğruladı, F1 detayları bekliyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 May 2020 22:15

Formula 1 yönetimi, İngiltere'nin ülkeye girenler hakkındaki son kararının ardından, İngiltere GP ile ilgili hükümetle görüşecek.

Diğer pek çok ülkenin aksine İngiltere, koronavirüs krizinin başlangıcından bu yana hiçbir seyahat kısıtlaması getirmedi. Bununla birlikte geçen hafta, ülkeye giren herkesin belli bir yerde 14 günlük bir karantina sürecine tabi tutulacağı ve bunun Mayıs ayı sonunda veya Haziran başında başlayacağı ifade edildi.

Pazar akşamı yaptığı konuşmada Başbakan Boris Johnson, daha fazla ayrıntı vermese de bir karantinanın “ufukta” olduğunu doğruladı.

Eğer bu karantina süreci Temmuz ayına kadar devam ederse, teorik olarak F1’in 2020 Dünya Şampiyonasını yeniden başlangıç planlarını etkileyebilir.

Hedef, 5 Temmuz ve 12 Temmuz'da Red Bull Ring'de iki yarış gerçekleştirmek ve ardından Silverstone'da iki yarış daha yapmak.

F1'e ek olarak destek serileri F2, F3 ve Porsche Super Cup da Avusturya GP'nin ardından İngiltere GP için ülkeye giriş yapmak zorunda kalacaklar.

Bir F1 sözcüsü Motorsport.com'a şunları söyledi: “Ayrıntıları görmek için bekleyeceğiz ve güvenli şekilde yarışı yeniden başlangıç planlarımızla ilgili olarak, İngiltere hükümetiyle görüşmeler yapacağız.”

Formula 1, tamamen katı bir yeniden başlatma stratejisine sahip ve buna göre tüm personelin sürekli olarak COVID-19 testine sokulması hedefleniyor. F1 yönetimi, negatif sonuçlarla birlikte İngiltere hükumetinin 14 günlük karantina sürecinden de muaf tutulmayı umuyor.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Adam Cooper

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