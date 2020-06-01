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Formula 1 / Son dakika

İngiltere hükümeti, F1 için karantina kurallarını hafifletecek!

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İngiltere hükümeti, F1 için karantina kurallarını hafifletecek!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Haz 2020 06:35

İngiltere hükümetinin elit spor personeli için 14 günlük karantina kurallarını gevşetmeye istekli olduğunu belirtmesinin ardından bu yaz İngiltere'de iki Formula 1 yarışı gerçekleştirme umutları iyice arttı.

Haber Pazartesi günü, 2 ve 9 Ağustos'ta Silverstone'da etkinliklerin yer alacağı sekiz yarışlık Avrupa ayağıyla ilgili beklenen açıklamadan kısa bir süre önce geldi. Genel bir muafiyet olmayacak, ancak İngiltere'de seyahat düzenlemelerini ve hareketlerini çevreleyen ayrıntılı plan onaylanırsa, ülkeye gelen spor personeline esneklik sağlanacak.

Kısıtlamaların gevşemesi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, West Indies ve Pakistan kriket maçlarına da yardımcı olacak.

F1, COVID-19 krizinin başlangıcından bu yana yarışlara daha az kişinin katılacağı bir plan üzerinde çalışıyor. Dünya Motor Sporları Konseyi geçtiğimiz hafta, F1 takımlarının seyircisiz yarışlara en fazla 80 kişi götürmesi kararını onaylamıştı. Bunlardan en fazla 60'ı araç üzerinde çalışabilecek.

İngiltere hükümeti sporun geri dönüşüne verdiği desteği net bir şekilde açıkladı ve Cumartesi HM Kültür Sekreteri, Oliver Dowden F1'den özellikle bahsetti.

“Bekleme sona erdi. İngiltere'deki canlı spor, kısa süre sonra güvenli ve dikkatli şekilde kontrol edilen ortamlarda hizmete girecek. Bu kılavuz sporun rekabete devam etmesi için güvenli bir çerçeve sunmakta."

“Müsabakalara tam olarak ne zaman devam edeceklerine karar vermek sporlara kalmış. Sporlarını en iyi onlar biliyorlar. Ancak futbol, ​​tenis, at yarışı, F1, kriket, golf, rugby, snooker ve diğerleri kısa süre içinde ekranlarımıza dönecekler."

Bir F1 sözcüsü Motorsport.com'a şunları söyledi: “Hükümetin elit sporların gerçekleşmeye devam edebilmesini sağlama çabalarını ve yeniden yarış yapabilmemiz için verdikleri destekleri memnuniyetle karşılıyoruz."

"Sezona Temmuz ayının ilk haftasında başlamaya hazırlanırken, önümüzdeki haftalarda onlarla yakın diyaloğu sürdüreceğiz."

Daha önce bildirdiğimiz üzere 2020 F1 şampiyonası, Avusturya'da iki yarışla başlayacak. Daha sonra Macaristan, iki Silverstone yarışı, Barcelona, Belçika ve İtalya yarışları yapılacak. Monza'dan sonra ne olacağına henüz karar verilmedi.

Program resmi olarak Salı günü Chase Carey tarafından açıklanacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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