“İngiltere GP muhtemelen ertelenecek, ancak Silverstone hayatta kalacak”

Warwick, İngiltere Grand Prix’sinin erteleneceğini, ancak Silverstone’un hayatta kalmak için iyi bir durumda olduğunu belirtti.

RaceFans’e konuşan Warwick, “Bir BRDC üyesi olarak, son 5-10 yılda harika bir iş çıkaran Silverstone’un yönetimini övmekten başka bir şey yapamam. Ben orada başkanken, beraber çalıştığım insanları çok takdir ediyordum.”

“Eğer yarışı iptal edersek, Silverstone için zor olacak. Ve bu yarışı Temmuz’un ortasında gerçekleştiremeyeceğiz gibi görünüyor. Bu yüzden yarış umarım daha sonraki bir tarihe ertelenir.”

“Bu, pisti finansal anlamda kötü etkileyecek. Bu virüs için sigortalı değiller. Bu yüzden bir kayıp olacak. Ancak bu kayıp ne kadar büyük olacak bilmiyorum.”

“Bu kriz 5-10 sene önce yaşansaydı BRDC olarak hayatta kalabilir miydik? Hayır. Son beş senede çok yol kat ettik mi? Kesinlikle.”

“Bankada nakit paramız var ve bu iyi bir iş görebilir. Ancak bu durumun çok uzun sürmesini istemezsiniz. Ve yarışı daha sonraki bir tarihte gerçekleştirebilirsek, bu parayı geri kazanacağız ancak aksi takdirde kaybedeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Formula 1 motor sporları direktörü Ross Brawn ise yarışların seyircisiz yapılmasını ihtimaller dahilinde tuttuklarını söylemişti. Warwick, Silverstone için en iyi senaryonun, yarışın yılın sonraki bölümlerinde seyircili yapılması olduğunu söyledi.

“Bu mümkün olup olmayacağı büyük bir soru işareti. Eğer yarışı seyircisiz yaparsak, pist yönetiminin F1 ile finansal durumu konuşacağından eminim.”