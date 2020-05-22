İngiltere, F1'e ayrıcalık vermedi, Silverstone umudunu koruyor

Haber, İngiltere Grand Prix'sinin normalde yapılması planlanan Temmuz tarihinde gerçekleşmesinin artık mümkün olmadığı anlamına geliyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, 8 Haziran'dan itibaren İngiltere'ye gelen herkesin 14 gün boyunca kendisini tecrit etmek zorunda kalacağını doğruladı.

Küçük bir muafiyet listesi yayınlandı, ancak bunlar F1 gibi üst düzey sporları içermiyor. Hükümet, karayolu taşımacılığı yapan şoförler, nakliye çalışanları, koronavirüs ile mücadeleye yardımcı olan tıp uzmanları ve çalıştıkları mülk üzerinde kendi kendine tecrit edecek olan mevsimlik tarım işçilerini kapsayan sınırlı muafiyetler olacağını duyurdu.

Bu haftanın başında bir F1 sözcüsü, karantina planının İngiltere GP'ye gerçekleştirmeyi imkansız hale getireceğini ve endüstri üzerinde daha geniş çaplı etkileri olabileceğini söylemişti.

Bir sözcü, “Tüm elit sporlar TV'ye dönecekse, muafiyetler sağlanması gerekiyor."

“14 günlük bir karantina, İngiltere Grand Prix'sinin bu yıl yapılmasını imkansız hale getirecek. Ayrıca, F1 ve tedarik zincirlerine bağlı on binlerce iş üzerinde de büyük bir etkisi olacak.” dedi.

Karantina durumu her üç haftada bir gözden geçirilecek. Yani F1'in yarış yapmayı umduğu Temmuz ayı sonuna kadar yürürlükte kalmayabilir. Karantina planlarının ilk gözden geçirme tarihi, İngiltere GP'sinden bir ay önce yani 29 Haziran'da olacak.

Bununla birlikte F1 ve Silverstone'un, arka arkaya yarış hafta sonları için hazırlanabilmek adına belli bir teslim süresine ihtiyaç duyacağı biliniyor. Bu nedenle de yarışın yapılacağının garantisi olmadan plan yapmaya devam etmek oldukça riskli olacak.

Ancak Silverstone patronu Stuart Pringle, Cuma günü Sky'a yaptığı açıklamada, hükümetin tutumunda değişiklik olacağından emin olduğunu söyledi.

"Formula 1, karmaşık bir tedarik zincirine sahip küresel bir şampiyona. Endüstrinin öneminin hükümet tarafından anlaşıldığı çok açık."

“Bir yol bulacakları konusunda çok iyimserim. Aynı zamanda, koşullar ve süreç sürekli değiştiğinde plan yapmanın ne kadar zor olduğunun farkındayım. Yine de iyimserim ve pragmatik bir çözüm bulunacağını düşünüyorum."

"Formula 1'de alınan güvenlik önlemlerinin yarışın yapılmasına izin vereceğinden %100 eminim. Konu 90 dakikalık bir yarışa sahip olmak değil. Tüm sektörün işe geri dönmesiyle ilgili. Bu da 40 bin kişinin para kazanabileceği anlamına geliyor. Tüm endüstrimiz şu anda tamamen durdu ve işe geri dönmeliyiz. ”

Formula 1 temsilcisi ise, 14 günlük karantina uygulanması kararını şöyle yorumladı: “Formula 1 ve Silverstone, bu kararın sonuçlarını analiz ederek hükumetle birlikte çalışmaya devam ediyor. Ana önceliğimiz olan güvenliği dikkate alarak, bu konuda belli bir çözüm bulmak için tartışmalar devam ediyor."

F1'in patronlarının uzun vadede muafiyet alabilmek için hükümetle görüşmeye devam edeceği anlaşılıyor.

Karantina kısıtlamaları, F1'in 2020 takvim planlarını daha büyük çapta da etkileyebilir. Çünkü İngiltere'de yer alan yedi takım seyahat eden personelin evlerine ne zaman dönebilecekleri konusunda baş ağrısıyla karşı karşıya kalabilirler.

Bu konuda düşünülen fikir, arka arkaya üç veya dört yarış yapılması ve sonrasında Britanya'ya geri dönüp 2 hafta karantinada kalınması olacak. Bu dönem geçtiğinde ise bir sonraki yarış yapılacak.