İngiliz basını, "agresif" Verstappen'e karşı mı?

Hollandalı, 2021 dünya şampiyonluğu için Lewis Hamilton ile kıyasıya bir rekabete girdi ve devasa savaşı kazanıp, sezon sonunda şampiyon oldu.

Verstappen, yıl boyunca gösterdiği performans nedeniyle genel olarak övülse de, tekerlek tekerleğe mücadelelerde çok agresif olduğunu ve daha ağır cezalar alması gerektiğini düşünenler de vardı.

Popov, İngilizlerin, Verstappen karşıtı bir gündemi olduğunu ve Hamilton'ın da gençken ve daha yavaş bir araçtayken, Verstappen'den farklı davranmadığını söyledi.

Popov, "Son birkaç yarışta bunu yavaşça vurgulayan İngiliz uzmanların bakış açısı tam olarak bu. Daha öncesinde bu kadar vurgulanmıyordu. Max'e bu hikayeyi önceden yazmaya başladılar."

"Aslında, sporun özü budur. Dikkat ediyorum da ülkemdeki yani Rusya'daki insanlar, Formula 1'i daha yasaklayıcı ve katı bir yönde değiştiren (Ayrton) Senna'nın taraftarları."

"Ayrıca, F1'i daha fazla katı olmaya sürükleyen Michael Schumacher'in hayranları olan insanlar da var. Max Verstappen, onların oluşturduğu zeminin aksine hâlâ öğreniyor!"

"Lewis'i de hatırlıyorum, şimdi nazikçe sürüyor çünkü yıllardır araç avantajına sahip. Ancak zayıf bir araca sahip olduğu anlarda... McLaren'da olduğu yıllarda fazla sert sürdüğü söylendi ve 'Evet, süper hızlı bir aracım olsaydı seve seve daha farklı sürebilirdim ama burada bu benim tek şansım.' dedi. Fakat aynı şey Max için de geçerli."

"Verstappen bu yıl bazen en hızlı araca sahipti ve arka arkaya birkaç yarış kazandı. Ancak en hızlı araç Mercedes'teyken, Max'in kaybetmemesi için tek şans, her frenleme bölgesinin sınırına kadar gitmek ve geçebileceğini hissettiğinde geçmeye çalışmaktı." dedi.

Lewis Hamilton, McLaren MP4-23, Robert Kubica, BMW Sauber F1.08, Kimi Raikkonen, Ferrari F2008, Nico Rosberg, Williams FW30, Fernando Alonso, Renault R28 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Verstappen, araçta biraz sabırsız ve agresif olmasıyla biliniyordu, bu da pozisyon için mücadele ederken genellikle pistte maliyetli hatalar yapmasına neden oluyordu.

Bu tür hatalar bu yıl çok nadirdi ve Popov, Hollandalı'yı tavrını geliştirdiği için övdü. Hatta, Red Bull pilotunun, bazı şeyleri Hamilton'dan daha olgun bir şekilde ele aldığını söyledi.

Popov, "Biliyorsunuz, Max'in karakter ve kişilik olarak hiçbir zaman hayranı olmadım ama bu yıl bana karakteri daha iyiye doğru değişmiş gibi geldi."

"Bunun, Kelly (Piquet, kız arkadaşı) nedeniyle mi olduğunu yoksa birdenbire büyüdüğü ve bir şeyleri anladığı için mi olduğunu bilmiyorum ama bir şekilde, bir anda bir şeyler değişmiş."

"Bu sürüşüyle değil, olaylara tepki verme şekliyle ilgili. Max, olanları, birçok yönden 36 yaşındaki yedi kez dünya şampiyonundan daha olgun karşıladı."

"Max'in radyodaki, finişten sonraki ve basındaki tepkilerinden bahsediyorum. Bazen, 'Bir düğmeye falan mı bastı? Kim bu adam?!' diye düşündüm." dedi.