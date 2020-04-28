İngiltere GP, İngiltere'de sporların yeniden başlamasıyla ilgili görüşmelerden 'mutlu'

Silverstone yönetimi, Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada COVID-19 salgını nedeniyle devam eden kısıtlamaların ortasında, 19 Temmuz'da planlanan İngiltere Grand Prix'sini herhangi bir taraftar olmadan düzenleyeceğini duyurdu.

Pist yönetimi, F1 sezonunun başlamasına yardımcı olmak için kapalı kapılar ardında birden fazla yarışa ev sahipliği yapma fikrine açık olduklarını, ancak bunu hükümet kuralları izin verdiği takdirde yapabileceklerini söylemişti.

İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, İngiltere'deki karantina kuralları gevşediğinde, canlı spor organizasyonlarının nasıl devam edeceği konusunda spor organlarıyla "üretken görüşmeler" düzenlediğini söylemişti.

Sky Sports'a konuşan Silverstone genel müdürü Stuart Pringle, hükümetten çıkan son sözle beraber cesaretlendiğini söyledi.

Pringle açıklamasına şu şekilde devam etti: "Güvenlik konusunda, taraftarlar, tüm takımlar ve spordan yaşamlarını kazanan insanlar için bir şüphe olsa da, doğru olanı yapmak zorundayız."

"Tamamen hükümet kurallarına uygun olacak olan çözüm kapalı kapılar ardında yarışmak."

"Ancak hafta sonu yapılan görüşmelerde hükumet yetkililerinin, tıbbi yetkililer ve spordaki insanlar arasında, karşılaşmaları başlatmak için bir diyalog başlatmaya istekli olduklarını belirtmeleri çok cesaret vericiydi."

"Formula 1 ve tıbbi yetkililerle birlikte, kapalı kapılar ardında bir İngiltere Grand Prix'si düzenlemek için çalışıyoruz."

F1 yönetimi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 5 Temmuz'daki Avusturya Grand Prix'si ile beraber Avrupa yarışlarına başlayarak, 2020'de 15-18 yarışlık bir takvim hedeflediklerini söyledi.

Bu, aynı pistte birden fazla yarışa ev sahipliği yapmayı içerebilir. F1'in bir dünya şampiyonası olarak sınıflandırılması için üç kıtada toplam sekiz yarış yapması gerekiyor.

Pringle, Silverstone'un önümüzdeki haftalarda incelenmesi için çeşitli zorluklar olduğunu söyledi, ancak kendilerinin, F1'e yardım etmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Pringle şunları söyledi: “Tabii ki yarışın gerçekleşmesini istiyoruz. Sorun şu ki, bu ortaya çıkan durum ve bununla ilişkili maliyetler, lojistik, komplikasyonlar - hepsi üzerinde çalışılıyor.”

"Şu anda konu işe ilgili evet ya da hayır yanıtı vermek basit değil. Sorununun tamamının anlaşılması gerekiyor."

"Formula 1'e iyi bir sezon sunmaları konusunda, anlamlı bir rol oynayabileceğimizden tamamıyla eminiz."

"Eğer birden fazla yarış yapılması gerekiyorsa bunu onlara verebiliriz. Ancak ülkeden ülkeye gitmeleri onlar için daha mantıklı olurdu. Bu, onların işlerini götürmeleri için daha rahat bir çözüm yolu."

Yarışlar hakkında verilecek kararın son gününün hangi gün olduğu sorusuna Pringle şu yanıtı verdi: "Size şu anda bir tarih veremem."

"Bence buradaki zorluk, doğal olarak ilerleyebilecek olan bir sezonu bir araya getirip bunu kesin bir şekilde yürütmek olacak. Silverstone olarak biz çok esnek olabiliriz."