İngiliz basınına göre Red Bull'un hedefinde Alonso var
İngiliz The Telegraph'a göre Christian Horner, kısa bir süre önce Fernando Alonso ile 2025 Red Bull koltuğu için görüşme gerçekleştirdi.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, talks to the media
Zak Mauger / Motorsport Images
Formula 1'de 2025 sürücü pazarı giderek hareketlenmeye başladı ve Red Bull'un boş koltuklardan biri için Fernando Alonso ile görüşmelere başlayarak masadaki seçeneklerini analiz ettiği iddia edildi.
İngiliz The Telegraph gazetesi, Christian Horner'ın İspanyol pilotla bir araya gelerek, kendisiyle 2025 için görüştüğünü iddia etti.
Alonso bu sezondan sonra F1 kariyerine devam edip etmeyeceğine henüz resmi olarak karar vermedi. Devam etmeyi seçerse Aston Martin dışında Mercedes gibi seçenekleri olacak fakat 42 yaşındaki pilotun üçüncü şampiyonluğu kazanma şansının en yüksek olduğu Red Bull Racing'de yarışmayı tercih etmesi gayet olası.
Helmut Marko'nun İspanyol pilotu getirmek isteyip istemediği belirsiz. Fakat Marko ile arası iyi olmayan Horner, Alonso'ya bir şans vermeye daha niyetli görünüyor.
Telegraph'a göre Horner ve Alonso arasındaki görüşme "gayet ciddi" bir görüşmeydi. Gazeteye göre bu ilginç bir durum çünkü normalde sürücü alımıyla ilgili tüm konular Marko tarafından yönetiliyor.
Marko'nun toplantıya katılmaması da iki taraf arasındaki güç çatışmanın göstergesi olabilir.
Geriye Horner'ın Alonso'ya teklif ettiği koltuğun Max Verstappen'e mi yoksa Sergio Pérez'e mi ait olacağı sorusu kalıyor.
Hayal kırıklığı yaratan 2023'ün ardından bu yıla iki podyumla başlasa da, ayrılması en muhtemel isim Perez.
Diğer tarafta Verstappen'in geleceği bu güç mücadelesi nedeniyle şu anda yerini bırakmak zorunda kalabilecek olan Marko'ya bağlı.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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