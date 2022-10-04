İngiliz basınına göre, Red Bull'un bütçe sınırı ihlali 1 milyon sterlini geçmiyor

Haberi dinle

İtalyan La Gazzetta dello Sport ve Alman Auto Motor und Sport hem Aston Martin hem de Red Bull'un 2021 bütçe sınırını aştığını belirttiler.

Bu konu Singapur GP hafta sonunun en önemli konusuydu ve hemen hemen her gün Mercedes, Ferrari ve Red Bull cephesinden açıklama geldi.

Özellikle Mercedes patronu Toto Wolff, Red Bull'u işaret etmekten kaçınmadı ve zaten Avusturyalı ekibin nasıl bu kadar para harcadığına hiçbir zaman anlam vermediklerini belirtti.

Fakat bu yorumlar, sadece iddialar üzerinden yaptığı için, Red Bull çok sert karşılık verdi ve eğer sözlerini geri almazsa, yasal yollara başvuracağını belirtti.

5 Ekim Salı günü itibariyle FIA tarafından yürütülen inceleme tamamlanacak. Bu tarihte bütçe sınırına uyan takımlar sertifika alacak, aşanlar ise yaptırımla karşılaşacak.

Sky Sports'un bugünkü haberine göre takımların çoğunluğu çarşamba günü sertifika alacak fakat bazıları daha uzun süre beklemek zorunda kalabilir. Bir bakıma bir süre daha beklemek gerekebilir.

Bugün öne çıkan bir diğer haber de Londra gazetesi Daily Mirror tarafından yazıldı. Habere göre Red Bull, bütçe sınırını insanların konuştuğu gibi 4, 5, 7 hatta 10 milyon sterlin değil, 1 milyon sterlin aştı. Bundan ötürü de büyük bir yaptırımla karşılaşmayacaklar ve konu, sportif bir ihlalden ziyade prosedürel bir ihlal olarak görülecek.

Ted Kravitz de söylentilerin padoktaki bazı isimler tarafından sulandırıldığını ve konunun tamamen farklı bir noktaya geldiğini iddia etti.

Kravitz, "Duyduğum kadarıyla bütçe sınırına uygunluk belgeleri açıklandığında, büyük sürprizler olmayacak fakat yoruma açık bazı noktalar olacak." dedi.

Eğer Red Bull küçük bir ihlal yaptıysa, tüm bu konuşmalar Kravitz'in deyimiyle Mercedes ve Red Bull arasındaki "bitmeyen bilmeyen pembe dizinin" bir başka bölümünü işaret ediyor olacak.