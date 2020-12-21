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İngiliz basınına göre Hamilton'ın yeni kontratı 3 yıllık olacak

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İngiliz basınına göre Hamilton'ın yeni kontratı 3 yıllık olacak
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, Editör

İngiliz basını, Lewis Hamilton'ın Mercedes ile imzalayacağı yeni kontratının üç yıl olacağını iddia etti.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın kontratı 2020 sezonunun ardından sona erdi ve taraflar henüz yeni sözleşme imzalamadılar.

Geçtiğimiz günlerde Mercedes patronu Toto Wolff'un en az üç yıl daha Alman üreticinin patronu olacağı açıklanmıştı.

Şimdi tüm dikkatler Hamilton'a çevrildi ve taraflar yeni kontrat konusunda acele etmiyorlar.

Mercedes, sezon öncesi testine kadar Hamilton'la sözleşme yenilemeyi hedefliyor. Ancak tarafların o kadar uzun süre bekleyeceği düşünülmüyor.

London Evening Standard'ın haberine göre taraflar zaten anlaşmaya çok yakın ve kısa bir süre içerisinde yeni anlaşmayı imzalayacaklar.

Habere göre anlaşma tıpkı Wolff'un anlaşması gibi üç yılı kapsayacak. Bu, Ocak ayında 36 yaşına girecek Hamilton'ın yaklaşık 39 yaşına kadar Mercedes'te kalacağı anlamına geliyor.

Hamilton'ın yeni anlaşmayla yıllık 40 milyon pound kazanacağı iddia ediliyor. Yani Hamilton, 3 yılda toplam 120 milyon pound alacak.

 
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Editör Kemal Şengül

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