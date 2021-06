İngiliz basınına göre Hamilton, yeni Mercedes anlaşmasına yakın

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, geçen yıl alışılmadık şekilde takımıyla tek yıllık bir anlaşma imzalamıştı ve bu anlaşma, 2021 sezonunun sonunda bitecek. Taraflar, geçen yılki şeylerin tekrar yaşanmaması adına bu yılki anlaşmayı daha erken bir noktada görüşmeye başladılar.

Steiermark GP hafta sonunda hem Hamilton hem de Toto Wolff yeni kontrat görüşmelerinin olumlu şekilde ilerlediğini doğruladılar.

Şimdi başta The Independent olmak üzere bazı İngiliz kaynaklar, Mercedes ve Hamilton arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldığını iddia ettiler.

The Independent'a göre görüşmeler sorunsuz şekilde ilerliyor ve İngiliz pilot, yaz arasından önce yeni Mercedes anlaşmasını imzalayacak.

Ocak ayında 37 yaşında girecek olan Hamilton'ın Mercedes'le yapacağı yeni anlaşmanın minimum iki yıllık olacağı tahmin ediliyor. Mercedes, Hamilton'la kontrat yenilemesinin ardından sezonun kalan kısmında ikinci koltuğa geçecek isim üzerinde çalışacak.

Valtteri Bottas'ın kontratı da yıl sonunda bitiyor ve Mercedes'in genç pilotu George Russell'ın, yeni sezonda Mercedes'e adım atacağı söyleniyor.

İngiliz pilot da gelecek yıl Mercedes'te olup olmayacağını yaz tatilinden önce bilmek istiyor.

Bununla beraber Hamilton, Steiermark GP hafta sonunda tercihinin Bottas olduğunu açıkça belirtti.

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images