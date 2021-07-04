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İngiliz basınına göre Hamilton yeni kontratla senelik 40 milyon pound kazanacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Lewis Hamilton'ın yeni anlaşmasının üzerinden saatler geçse de, ne kadar kazanacağıyla ilgili ilk iddialar gelmeye başladı.

İngiliz basınına göre Hamilton yeni kontratla senelik 40 milyon pound kazanacak

Mercedes, bugün yaptığı açıklama ile 2013'ten bu yana takım adına yarışan Lewis Hamilton'ın kontratının 2023 sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

İngiliz pilot böylelikle en az iki sene daha Mercedes'le yarışacak ve hem pist üstünde hem de pist dışındaki beraberliklerini sürdürecek.

Her zaman olduğu gibi  Hamilton'ın yıllık ne kadar kazanacağı açıklanmadı ancak uzun süredir maaşında indirime gideceği fakat şampiyonluk bonusunun artacağı söyleniyordu.

The Sun gazetesinin bugünkü haberine göre Hamilton, yeni anlaşma kapsamında Mercedes'ten yıllık 40 milyon pound kazanacak. Bu, sayı bonuslara beraber artabilir.

Anlaşmasının iki yıllık olduğu düşünüldüğünde Hamilton, iki yılda cebine minimum 80 milyon pound koymuş olacak.

Şimdilik Mercedes veya Hamilton bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadılar.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

 

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