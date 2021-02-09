İngiliz basınına göre Hamilton, en yakın rakibinden 20 milyon pound daha fazla kazanacak

Yedi kez F1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton -nihayet- 2021 için Mercedes'le yeni kontrat imzaladı ve aylardır devam eden spekülasyonlara son vermiş oldu.

Tarafların anlaşamadığı konuların başında Hamilton'ın maaşı geldiği söyleniyordu ancak yeni kontrat imzalansa da, her pilotta olduğu gibi İngiliz pilotta da yeni kontratın değeri açıklanmadı.

Ancak İngiliz The Sun gazetesi, Hamilton'ın yeni kontratla yıllık 40 milyon pound kazanacağını iddia etti.

Habere göre Hamilton'dan sonra en çok maaş alan pilot 18.2 milyon poundla Max Verstappen olacak. Bu, Hamilton'ın en yakın rakibinden 22.8 milyon pound daha fazla alacağı anlamına geliyor.

Yeni sezonda McLaren için yarışacak Daniel Ricciardo ve Ferrari pilotu Leclerc, bu tabloya göre 10.19 milyon pound alacaklar.

Ferrari'nin yeni pilotu Carlos Sainz ve Aston Martin'e geçen Sebastian Vettel ise yıllık 7.28 milyon pound kazanacak.

F1'e geri dönen Fernando Alonso, Alpine'den yıllık 6.55 milyon pound alırken Valtteri Bottas takım arkadaşı Hamilton'dan ciddi şekilde daha az maaş alacak ve yıllık 5.82 milyon pound kazanacak.

Red Bull'un yeni pilotu Sergio Perez 4.37 milyon pound, 2007 Dünya şampiyonu Kimi Raikkonen ise 3.64 milyon pound kazanacak.

Tabloda diğer isimlere yer verilmedi.

The Sun'ın hazırladığı tablo: