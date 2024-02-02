İngiliz basını: "Hamilton, Ferrari'den senelik 100 milyon pound alacak"
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Lewis Hamilton'ın Ferrari'den alacağı maaş 100 milyon poundu bu olacak.
Lewis Hamilton, karting yıllarından beri Mercedes tarafından destekleniyordu ve 2013 yılında Mercedes fabrika takımı için yarışmaya başlamıştı.
2013'ten beri 6 şampiyonluk kazanan Hamilton, çok sevdiği Gümüş Oklar'a 2024 sonrasında veda etme kararı aldı.
Bu hamle, pek çok kişiyi şaşkına çevirdi ve Hamilton'ın önceki yorumlarıyla tamamen tezat oluşturuyordu.
Çünkü Hamilton, her fırsatta kariyerini Mercedes'te noktalamak istediğini belirtiyordu. Fakat John Elkann ve Frederic Vasseur, bir şekilde Hamilton'ı ikna etti.
Bazılarına göre bu geçişin ardındaki temel faktörlerden birisi paraydı. Kontratın dün 2 yıllık olduğu doğrulandı ancak maaş konusunda detay verilmedi
Fakat İngiliz The Sun, Hamilton'ın senelik 100 milyon pound kazanacağı iddiasında bulundu. Bu, İngiliz pilotu tekrar "gridin en çok kazanan sürücüsü" konumuna getirecek.
Şu anda Hamilton'ın bonuslar hariç 55 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor. İddia şimdiye kadar kimse tarafından yalanlanmadı ya da doğrulanmadı.
Son Haberler
Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor
Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor
Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil"
Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil" Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil"
Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor"
Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor" Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor"
Hamilton'a, kendi markası da dahil 446 milyon dolarlık mega bir sözleşme önerilmiş
Hamilton'a, kendi markası da dahil 446 milyon dolarlık mega bir sözleşme önerilmiş Hamilton'a, kendi markası da dahil 446 milyon dolarlık mega bir sözleşme önerilmiş
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar