İngiliz basını: "Hamilton, Ferrari'den senelik 100 milyon pound alacak"

Lewis Hamilton, karting yıllarından beri Mercedes tarafından destekleniyordu ve 2013 yılında Mercedes fabrika takımı için yarışmaya başlamıştı.

2013'ten beri 6 şampiyonluk kazanan Hamilton, çok sevdiği Gümüş Oklar'a 2024 sonrasında veda etme kararı aldı.

Bu hamle, pek çok kişiyi şaşkına çevirdi ve Hamilton'ın önceki yorumlarıyla tamamen tezat oluşturuyordu.

Çünkü Hamilton, her fırsatta kariyerini Mercedes'te noktalamak istediğini belirtiyordu. Fakat John Elkann ve Frederic Vasseur, bir şekilde Hamilton'ı ikna etti.

Bazılarına göre bu geçişin ardındaki temel faktörlerden birisi paraydı. Kontratın dün 2 yıllık olduğu doğrulandı ancak maaş konusunda detay verilmedi

Fakat İngiliz The Sun, Hamilton'ın senelik 100 milyon pound kazanacağı iddiasında bulundu. Bu, İngiliz pilotu tekrar "gridin en çok kazanan sürücüsü" konumuna getirecek.

Şu anda Hamilton'ın bonuslar hariç 55 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor. İddia şimdiye kadar kimse tarafından yalanlanmadı ya da doğrulanmadı.