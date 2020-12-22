Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Infiniti, 2020 sonunda Formula 1'den ayrılıyor

paylaşım
yorumlar
Infiniti, 2020 sonunda Formula 1'den ayrılıyor
Ekleyen:
, Editör

Infiniti, bugün yaptığı açıklama ile Formula 1'deki programını tamamladıklarını ve yıl sonunda Formula 1'den çekileceklerini açıkladı.

Infiniti markası, 2011 yılında Red Bull Racing'in sponsoru olarak Formula 1'e adım atmıştı ve 2012'de takımın isim sponsoru haline gelmişti.

Bu sponsorluk, genel olarak tarihin en başarılı sponsorluklarından bir tanesi oldu ve taraflar, 2016 yılında Renault fabrika takımı spora geri dönene kadar ortaklıklarını sürdürdüler.

Sonrasında Infiniti, Renault fabrika takımına geçiş yaptı ve bu iki marka, hem teknik hem de ticari anlamda birlikte çalıştılar. Infiniti özellikle ERS sisteminde Renault ile yakın bir ilişki içindeydi.

10 yıllık çalışmanın ardından Infiniti, 2020 yılının ardından Formula 1 programını sonlandırma kararı aldı.

Marka, Çin ve Kuzey Amerika pazarlarına odaklanmak için yıl sonunda Formula 1'den tamamen çekilecek.

Renault F1 patronu Cyril Abiteboul, "Geride kalan beş yılda INFINITI'nin teknik ortak olması bizim için gerçek bir avantajdı. Ekiple elektrik teknolojileriyle çalışma deneyimlerini paylaştılar. Buna ek olarak, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının bir parçası olarak, özellikle Infiniti Project Black S ve Infiniti Engineering Academy olmak üzere yenilikçi ve en yeni projelerde birlikte çalışabildik."

"INFINITI ile en başından itibaren yakın işbirliği içine girdik ve bu durum her iki taraf için de çok faydalı oldu. Bunun her dakikasından keyif aldık ve birlikte başardığımız her şeyden gurur duyuyoruz."

"INFINITI'nin gelecekteki çalışmaları için en iyisini diliyoruz. Gelecekte hem yeni hem de -hiç şüphesiz- eşit derecede başarılı ortak projelere açık olmaya devam ediyoruz." dedi.

Red Bull Racing ve Infiniti

Red Bull Racing ve Infiniti
1/5

Fotoğraf: XPB Images

Infiniti, Red Bull Racing

Infiniti, Red Bull Racing
2/5

Fotoğraf: XPB Images

Infiniti Red Bull Racing F1 şovu

Infiniti Red Bull Racing F1 şovu
3/5

Fotoğraf: Lucien Harmegnies

Infiniti Red Bull Racing F1 şovu

Infiniti Red Bull Racing F1 şovu
4/5

Fotoğraf: Lucien Harmegnies

Infiniti Red Bull Racing F1 şovu

Infiniti Red Bull Racing F1 şovu
5/5

Fotoğraf: Lucien Harmegnies

Ferrari, Maranello'da Haas F1 merkezi kuruyor

Önceki haber

Ferrari, Maranello'da Haas F1 merkezi kuruyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Infiniti, 2020 sonunda Formula 1'den ayrılıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Infiniti, 2020 sonunda Formula 1'den ayrılıyor

Ferrari, Maranello'da Haas F1 merkezi kuruyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Maranello'da Haas F1 merkezi kuruyor

Marko: "Hulkenberg'i değerlendirdik ama Perez bize Mercedes hakkında bilgi verebilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Hulkenberg'i değerlendirdik ama Perez bize Mercedes hakkında bilgi verebilir"

Marko: "Honda motoruyla devam edeceğiz fakat gelişimin dondurulması gerekiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Honda motoruyla devam edeceğiz fakat gelişimin dondurulması gerekiyor"

Sizin Köşeniz: Formula 1’in roket yakıtı kullandığı dönem
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Formula 1’in roket yakıtı kullandığı dönem

Sainz: "Zak Brown, McLaren'ın geri dönüşünde kilit rol oynadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Zak Brown, McLaren'ın geri dönüşünde kilit rol oynadı"

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi

Verstappen: "Red Bull'un önde yer alabilecek iki pilota ihtiyacı vardı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Red Bull'un önde yer alabilecek iki pilota ihtiyacı vardı"

Son Haberler

Infiniti, 2020 sonunda Formula 1'den ayrılıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Infiniti, 2020 sonunda Formula 1'den ayrılıyor

Ferrari, Maranello'da Haas F1 merkezi kuruyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Maranello'da Haas F1 merkezi kuruyor

Sainz: "Zak Brown, McLaren'ın geri dönüşünde kilit rol oynadı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Zak Brown, McLaren'ın geri dönüşünde kilit rol oynadı"

Gasly: "Monza'daki zaferden sonra baskı çok yüksek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Monza'daki zaferden sonra baskı çok yüksek"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Maranello'da Haas F1 merkezi kuruyor

2s
2
Formula 1

Marko: "Hulkenberg'i değerlendirdik ama Perez bize Mercedes hakkında bilgi verebilir"

5s
3
Formula 1

Infiniti, 2020 sonunda Formula 1'den ayrılıyor

1s
4
Formula 1

Schumacher: "Mazepin'in olayı beni ilgilendirmiyor"

5s
5
Formula 1

Marko: "Honda motoruyla devam edeceğiz fakat gelişimin dondurulması gerekiyor"

4s

Son Haberler

Infiniti, 2020 sonunda Formula 1'den ayrılıyor
F1

Infiniti, 2020 sonunda Formula 1'den ayrılıyor

Ferrari, Maranello'da Haas F1 merkezi kuruyor
F1

Ferrari, Maranello'da Haas F1 merkezi kuruyor

Sainz: "Zak Brown, McLaren'ın geri dönüşünde kilit rol oynadı"
F1

Sainz: "Zak Brown, McLaren'ın geri dönüşünde kilit rol oynadı"

Gasly: "Monza'daki zaferden sonra baskı çok yüksek"
F1

Gasly: "Monza'daki zaferden sonra baskı çok yüksek"

Marko: "Honda motoruyla devam edeceğiz fakat gelişimin dondurulması gerekiyor"
F1

Marko: "Honda motoruyla devam edeceğiz fakat gelişimin dondurulması gerekiyor"

Son Videolar

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.