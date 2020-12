Infiniti, 2020 sonunda Formula 1'den ayrılıyor

Infiniti markası, 2011 yılında Red Bull Racing'in sponsoru olarak Formula 1'e adım atmıştı ve 2012'de takımın isim sponsoru haline gelmişti.

Bu sponsorluk, genel olarak tarihin en başarılı sponsorluklarından bir tanesi oldu ve taraflar, 2016 yılında Renault fabrika takımı spora geri dönene kadar ortaklıklarını sürdürdüler.

Sonrasında Infiniti, Renault fabrika takımına geçiş yaptı ve bu iki marka, hem teknik hem de ticari anlamda birlikte çalıştılar. Infiniti özellikle ERS sisteminde Renault ile yakın bir ilişki içindeydi.

10 yıllık çalışmanın ardından Infiniti, 2020 yılının ardından Formula 1 programını sonlandırma kararı aldı.

Marka, Çin ve Kuzey Amerika pazarlarına odaklanmak için yıl sonunda Formula 1'den tamamen çekilecek.

Renault F1 patronu Cyril Abiteboul, "Geride kalan beş yılda INFINITI'nin teknik ortak olması bizim için gerçek bir avantajdı. Ekiple elektrik teknolojileriyle çalışma deneyimlerini paylaştılar. Buna ek olarak, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının bir parçası olarak, özellikle Infiniti Project Black S ve Infiniti Engineering Academy olmak üzere yenilikçi ve en yeni projelerde birlikte çalışabildik."

"INFINITI ile en başından itibaren yakın işbirliği içine girdik ve bu durum her iki taraf için de çok faydalı oldu. Bunun her dakikasından keyif aldık ve birlikte başardığımız her şeyden gurur duyuyoruz."

"INFINITI'nin gelecekteki çalışmaları için en iyisini diliyoruz. Gelecekte hem yeni hem de -hiç şüphesiz- eşit derecede başarılı ortak projelere açık olmaya devam ediyoruz." dedi.