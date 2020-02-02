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Formula 1 / Son dakika

Ineos, Mercedes'in yeni sponsoru oluyor

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Ineos, Mercedes'in yeni sponsoru oluyor
2 Şub 2020 14:45

Jim Ratcliffe’nin Ineos şirketi, Mercedes F1 takımının 2020 yılındaki yeni sponsoru olacak ve iddialara göre yıllık 20 milyon euro ödeyecek.

Mercedes, 2014'ten bu yana altı pilotlar ve altı takımlar şampiyonluğu yakalamayı başardı ve şu anda sponsorların gözdesi konumunda yer alıyor.

Alman ekibin yeni sezon öncesinde bazı sponsorluk anlaşmaları yaptığı iddia ediliyordu ve bunlardan ilkinin ismi belli olmuş gibi görünüyor.

Servetinin toplam değeri 11.5 milyar dolar olduğu tahmin edilen ve İngiltere'nin en zenginlerinden olan Jim Ratcliffe’nin şirketi Ineos'un, Mercedes'in yeni sponsoru olacağı iddia edildi.

Financial Times'ın özel haberine göre, taraflar arasındaki anlaşma birkaç hafta içerisinde açıklanacak ve Ineos logoları Avustralya Grand Prix'siyle birlikte Mercedes aracında yer alacak.

Habere göre anlaşma kapsamında Mercedes yıllık 20 milyon pound kazanacak.

Ineos son yıllarda aktif şekilde spora yatırım yapıyor. Geçen yıl 100 milyon euro karşılığında Fransız futbol kulübü OGC Nice'i satın almışlardı.

Ayrıca İsviçreli futbol kulübü Lozan Sports FC ve İngiliz bisiklet takımı Team Sky'a da sahipler.

Çeviri: İnci Beğen

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