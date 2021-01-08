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Formula 1 / Son dakika

INEOS, Mercedes-Hamilton görüşmelerine etki edebilir

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INEOS, Mercedes-Hamilton görüşmelerine etki edebilir
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Mercedes F1 ekibinin üç hissedarından bir tanesi olan INEOS, Sir Lewis Hamilton ile takım arasında yapılan kontrat görüşmelerine müdahale edebilir.

INEOS, geçen ayın sonunda Mercedes F1 ekibinin %33.3'lük hissesini satın almış ve takımın üç hissedarından birisi haline gelmişti. Şu anda Daimler ve Toto Wolff'un da aynı şekilde %33.3'lük hisseleri bulunuyor.

Artık tüm dikkatler Lewis Hamilton'ın Alman ekiple yeni kontrat imzalayıp imzalamayacağına çevrilmiş durumda ve taraflar arasında yapılan görüşmelerden pek de olumlu haberler gelmiyor.

Motorsport.com İtalya, geçtiğimiz günlerde Mercedes ile Hamilton arasındaki görüşmelerin iyi gitmediğini öğrenmişti.

Habere göre Mercedes'in Hamilton'a olan teklifi yılda 40 milyon euroluk bir maaş, sürücüler şampiyonluğunun kazanılması halinde maaşın %10'u kadar prim ve bir AMG One hediyesiydi. Hamilton, Daimler'in kısa süreli sözleşme isteğinin aksine dört yıllık bir anlaşma istiyor gibi görünüyor ve tarafların anlaşamadığı tek nokta bu değil.

İtalyan Corriere dello Sera gazetesi de benzer şekilde Daimler'in, Mercedes'in Hamilton'a sunmak istediği yıllık 40 milyon euroluk anlaşmayı engellediğini öne sürmüştü.

İtalyan gazetesinin son haberine göre Mercedes'in üçte birlik hissesini elinde bulunduran INEOS, Hamilton'ın maaş taleplerini karşılamaya yardımcı olmak ve Brackley merkezli ekipte kalmasını sağlamak için kontrat görüşmelerine müdahale etmeyi düşünüyor.

Gazeteye göre INEOS, yedi kez dünya şampiyonunu takımda tutmak ve kendisini pazarlama çalışmalarında kullanmak istiyor.

Bundan ötürü INEOS, İngiliz pilotun talepleriyle Mercedes'in sunduğu teklif arasındaki farkı kapatmaya hazır.

Böyle bir durumda Hamilton'ın INEOS'la daha fazla pazarlama çalışmasına katılması gerekecek.

Mercedes patronu Toto Wolff'un da Hamilton'ın takımda kalmasını istediği biliniyor.

Diğer tarafta Daimler'in CEO'su Ola Kallenius'un ellerinde George Russell gibi bir genç yetenek olduğunu bilerek buna göre hareket ediyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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