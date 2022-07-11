IndyCar yıldızı Herta, 2021 McLaren F1 aracını test edecek

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Mayıs ayında McLaren, 22 yaşındaki Colton Herta'nın 2021 MCL35M ile bir dizi teste katılacağını zaten açıklamıştı.

Amerikalı sürücü şu anda Andretti Motorsport ile IndyCar'da yarışıyor ve bugüne kadar yedi yarış kazanmayı başardı.

2019'da, daha henüz 18 yaşındayken galibiyete ulaşan genç sürücü, IndyCar'da yarış kazanan en genç isim de oldu.

Bugün bir açıklama yayınlayan McLaren, Herta'nın pazartesi ve salı günleri Portimao'da 2021 McLaren MCL35M ile test yapacağını doğruladı. Ona çarşamba günü direksiyona geçecek olan McLaren'ın test sürücüsü ve eski F1 pilotu Will Stevens eşlik edecek.

Herta'nın bu sezon henüz onaylanmamış bir yarışın ilk antrenman seansında piste çıkması planlanıyor. Çünkü takımlar, bu yıl iki antrenman seansında araca çaylak bir ismi geçirmek zorundalar.

Takım patronu Andreas Seidl Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Colton'a Formula 1 aracımızı kullanma fırsatı vermek istiyoruz . Bu sayede böyle bir araçla neler yapabileceğini gösterebilir."

"Eski bir araçla test yapma fırsatımız var ve bu testin amacı onunla neler yapabileceğini görmek olacak. Çünkü bildiğiniz gibi bu yıl iki kez genç bir ismi antrenman turlarında piste çıkarmamız gerekiyor." dedi.

Bu yıl takımların eski F1 araçlarıyla istediği kadar test yapmasına izin verildi çünkü 2022 araçları, önceki nesil F1 araçlarına göre önemli ölçüde farklılar.

Seidl, "Colton'a iki gün boyunca şans vereceğiz. Sonrasında McLaren F1 aracıyla ilgili hissiyata sahip olduklarından emin olmak için büyük olasılıkla bir veya iki simülatör sürücümüze de pist üstünde test yapma fırsatı sağlayacağız." dedi.

Herta şu anda Formula 1'de yarışmaya en yakın IndyCar sürücüsü gibi görünüyor çünkü Michael Andretti'nin F1 planları içerisinde yer alıyor ve ismi son dönemde McLaren'da Daniel Ricciardo'nun koltuğuyla anılıyor.

Herta şu anda IndyCar Şampiyonası'nı 10. sırada götürüyor ancak mayıs ayında bir galibiyet almayı başardı.

McLaren aynı zamanda geçen yılki Abu Dhabi testinde Pato O'Ward'ı piste çıkarmıştı.

Pato O'Ward, McLaren MCL35M Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images