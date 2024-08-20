IndyCar şampiyonu, Audi ile F1'e gireceğini yalanladı

Sergilediği performansla IndyCar'a damgasını vuran ve adı Formula 1 takımlarıyla anılan Alex Palou'nun Audi ile görüştüğü iddia ediliyordu.

Söylentilere göre İspanyol sürücü, Audi'nin 2025 için düşündüğü sürücü listesinin başında.

Ancak Palou, Alman üreticinin kendisine talip olduğu yönündeki söylentileri yalanladı.

Palou şöyle dedi: "Bunların hepsi yanlış."

"Benim sözüme güvenemeyeceğinizi biliyorum ama garanti ederim hepsi gerçek dışı."

"Şimdiye kadar Audi ile hiçbir temasım olmadı."

"Böyle bir şey yok. Zaten ayrılmaya çalışmıyorum."

"Daha önce -F1'de olmayı- denedim. Küçük bir tat aldım, eğlenceliydi fakat olmadı."

“Oradaki haberleri görüp çaresizce takım yetkililerine 'Hey, iletişimde olmadığımızı biliyorum ama konuşabilir miyiz' gibi bir e-posta göndermiyorum.”

"Şu anda gayet iyiyim."