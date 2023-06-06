Power: "F1 pilotları adına üzülüyorum"
IndyCar şampiyonu Will Power, F1 seyircileri ve zafer için mücadele edemeyen F1 pilotları için üzüldüğünü belirtti.
F1'in son yıllarda, özellikle de Netflix belgesel dizisi Drive to Survive'ın yardımıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde popülerliğinin artması, IndyCar ile arasında popülarite rekabetine yol açtı.
Bazı eski F1 pilotları, yol, cadde ve oval pist programı arasında bir sezon boyunca birden fazla kazanan gören IndyCar'a geçiş yaptılar.
Ancak F1'de, Max Verstappen ve Sergio Perez'in Red Bull için mükemmel bir rekor elde etmesiyle, yedi yarışta yalnızca Red Bull pilotları galibiyet elde etti.
IndyCar'ın Detroit Grand Prix'si öncesinde NBC Sports'a konuşan Power, rekabet hakkında şunları söyledi: "Formula 1 rekabet açısından şaka gibi ama pilotlar açısından değil."
"Gerçekten harika F1 pilotları var ve bizim yarışlarımızda yaşadığımız tatmini yaşayamadıkları için onlar adına üzülüyorum."
Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda, Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet lead at the start
Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images
"Bence IndyCar gibi bir formüle sahip olsalardı Formula 1 çok daha iyi olurdu. İşin teknoloji ve üretici tarafını seviyorum, bence bu harika ama bir seyirci olarak düşünün: Griddeki herkesin Red Bull'u olsaydı bu harika olmaz mıydı?"
"Bir şeyler ters gitmezse Max'in her yarışı kazanacağını biliyorsunuz."
"Çaylak olarak çıkan bir pilot olduğunuzu ve muhtemelen bir yarış kazanabileceğinizi hayal edin. Bunu görmek gerçekten harika olurdu. Ama oradaki politika yüzünden bunun asla gerçekleşmeyeceğini biliyorsunuz."
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