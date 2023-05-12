IndyCar CEO'su: "F1'in 'motor sporlarındaki en büyük gösteri' olduğu algısı saçma"

Rapçi LL Cool J, Pazar günü Miami Grand Prix'si öncesinde F1 gridindeki pilotları tek tek tanıtmakla görevlendirildi ve tanıtımlarına şöyle başladı: "Naber Miami? Sizi dünyanın en iyi 20 pilotuyla tanıştırayım. Bu motor sporlarındaki en büyük gösteri, bu Formula 1."

Bu Miles'ın dikkatini çekti, çünkü IndyCar'ın Indianapolis 500 için 'Yarışlardaki En Büyük Gösteri' ifadesini uzun süredir ticari marka olarak kullanmasının yanı sıra Indianapolis Motor Speedway'in de 'Dünyanın Yarış Başkenti' olarak bilinen ticari marka hakları var.

IndyCar patronu, bu yılın başlarında Las Vegas Grand Prix'sinin pazarlanmasına ilişkin benzer ifadeler nedeniyle F1'in sahipleri Liberty Media ile temasa geçmişti çünkü F1'i 'gezegendeki en büyük yarış gösterisi' olarak tanıtmışlardı.

Ancak LL Cool J'in Pazar günü yaptığı tanıtımın ardından Miles, F1'in IndyCar'dan daha iyi bir yarış gösterisi sunduğu imasından ya da ticari markalarının sınırlarına yaklaşılmasından etkilenmedi.

Crowdstrike fans watching the start of the Miami Grand Prix Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

IndyStar'a konuşan Miles, "Bunu duydum."

"Tepkim, 'Eminim yarışseverler bunun saçmalık olduğunu biliyordur' oldu. 'Yarıştaki En Büyük Gösteri' her açıdan Mayıs ayında burada [IMS'de] gerçekleşecek."

"Potansiyel ticari marka ihlallerinin devam etmesini beklemiyorum. Bu durum Vegas'ta ortaya çıktığında onlarla küçük bir görüşme yaptık, çok gayri resmi ve hızlıydı; bu yüzden bu durum beni şaşırttı. Ancak genel yöntemlerinin bu olduğunu sanmıyorum."

"Mikrofondan söylenen böyle bir şeyi yazanların kim olduğundan emin değilim ama bu söylemin Stefano Domenicali kadar yüksek bir yerden geleceğine inanmıyorum."

"İlişkimiz göz önüne alındığında bunu bir şirket politikası olarak görmüyorum." dedi.