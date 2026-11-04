Formula 1 Meksika GP

IndyCar ana sponsoru NTT, 2027 için McLaren ile anlaştı

IndyCar'ın ana sponsorluğunu üstlenen teknoloji devi NTT, 2027 yılından itibaren McLaren Formula 1 takımının resmi ortağı oluyor.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 4 Kas 2026 13:45

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

IndyCar serisinin isim sponsoru olan NTT, McLaren’in IndyCar takımıyla yürüttüğü sponsorluk sürecinin ardından Formula 1 sahnesine de adım atıyor. McLaren CEO’su Zak Brown’ın girişimleriyle ilk olarak 2016’da McLaren-Honda ortaklığıyla başlayan iki marka arasındaki ilişki, 2027 itibarıyla çok yıllı yeni bir yapay zekâ ve teknoloji ortaklığına dönüşüyor.

IndyCar’daki ana sponsorluğuna devam ederken küresel erişim gücü sayesinde F1’deki varlığını da artıran teknoloji devi NTT, McLaren'in pist üstündeki ve operasyonel süreçlerindeki yapay zekâ güvenlik yönetimini üstlenecek.

Zak Brown, McLaren

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Yeni ortaklık, gelişen yapay zekâ teknolojilerinin getirdiği güvenlik risklerini yönetmeyi ve performans süreçlerine sorumlu entegrasyonunu sağlamayı amaçlıyor.

Yeni iş birliği ve hedefler hakkında konuşan Zak Brown şunları söyledi: "NTT ile uzun yıllara dayanan harika bir ilişkimiz var ve bu başarıyı daha da ileriye taşımak adına onları McLaren’in resmi ortağı olarak ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz.”

“Yapay zekâ hem sporumuzda hem de iş dünyasında muazzam bir potansiyele sahip. NTT’nin bu alandaki uzmanlığı, yeni teknolojileri güvenli ve sorumlu bir şekilde benimsememize büyük katkı sağlayacak."

NTT Başkanı Akira Shimada, ise, "Formula 1, dünyadaki en parlak zekaların imkansızın sınırlarını zorlamak için bir araya geldiği küresel bir sahne.”

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images

“İnsana ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla olağanüstü sonuçlar elde eden McLaren ile toplumsal sorunlara çözüm üretirken dönüşümünü sürdüren NTT’nin pek çok ortak noktası var.”

“2019’dan bu yana NTT IndyCar serisinin isim sponsorluğu aracılığıyla motor sporlarının gelişimine katkıda bulunduk. Bu yeni ortaklık, elde ettiğimiz deneyimin üzerine inşa edilecek ve McLaren ile NTT’nin küresel iş hacmini daha da hızlandıracak." ifadeleriyle ortaklık hakkındaki hislerini paylaştı.

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- Motorsport.com Ekibi

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