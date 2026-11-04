Formula 1 Meksika GP
IndyCar ana sponsoru NTT, 2027 için McLaren ile anlaştı
IndyCar'ın ana sponsorluğunu üstlenen teknoloji devi NTT, 2027 yılından itibaren McLaren Formula 1 takımının resmi ortağı oluyor.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 4 Kas 2026 13:45
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
IndyCar serisinin isim sponsoru olan NTT, McLaren’in IndyCar takımıyla yürüttüğü sponsorluk sürecinin ardından Formula 1 sahnesine de adım atıyor. McLaren CEO’su Zak Brown’ın girişimleriyle ilk olarak 2016’da McLaren-Honda ortaklığıyla başlayan iki marka arasındaki ilişki, 2027 itibarıyla çok yıllı yeni bir yapay zekâ ve teknoloji ortaklığına dönüşüyor.
IndyCar’daki ana sponsorluğuna devam ederken küresel erişim gücü sayesinde F1’deki varlığını da artıran teknoloji devi NTT, McLaren'in pist üstündeki ve operasyonel süreçlerindeki yapay zekâ güvenlik yönetimini üstlenecek.
Zak Brown, McLaren
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Yeni ortaklık, gelişen yapay zekâ teknolojilerinin getirdiği güvenlik risklerini yönetmeyi ve performans süreçlerine sorumlu entegrasyonunu sağlamayı amaçlıyor.
Yeni iş birliği ve hedefler hakkında konuşan Zak Brown şunları söyledi: "NTT ile uzun yıllara dayanan harika bir ilişkimiz var ve bu başarıyı daha da ileriye taşımak adına onları McLaren’in resmi ortağı olarak ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz.”
“Yapay zekâ hem sporumuzda hem de iş dünyasında muazzam bir potansiyele sahip. NTT’nin bu alandaki uzmanlığı, yeni teknolojileri güvenli ve sorumlu bir şekilde benimsememize büyük katkı sağlayacak."
NTT Başkanı Akira Shimada, ise, "Formula 1, dünyadaki en parlak zekaların imkansızın sınırlarını zorlamak için bir araya geldiği küresel bir sahne.”
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images
“İnsana ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla olağanüstü sonuçlar elde eden McLaren ile toplumsal sorunlara çözüm üretirken dönüşümünü sürdüren NTT’nin pek çok ortak noktası var.”
“2019’dan bu yana NTT IndyCar serisinin isim sponsorluğu aracılığıyla motor sporlarının gelişimine katkıda bulunduk. Bu yeni ortaklık, elde ettiğimiz deneyimin üzerine inşa edilecek ve McLaren ile NTT’nin küresel iş hacmini daha da hızlandıracak." ifadeleriyle ortaklık hakkındaki hislerini paylaştı.
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Leclerc baba oldu: Brezilya'daki ilk antrenman seansında Beganovic piste çıkacak!
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Leclerc baba oldu: Brezilya'daki ilk antrenman seansında Beganovic piste çıkacak!
Formula 1
Formula 1
Meksika GP
45 dk
Leclerc baba oldu: Brezilya'daki ilk antrenman seansında Beganovic piste çıkacak!
Norris: "Harika sürsem bile karşılığını alamıyorum"
Formula 1
Formula 1
Meksika GP
1 s
Norris: "Harika sürsem bile karşılığını alamıyorum"
Aprilia'dan Katar GP’ye katılmak istemeyenlere: “İşinizi yapmayacaksanız evinizde oturun!”
MotoGP
MotoGP
Malezya GP
2 s
Aprilia'dan Katar GP’ye katılmak istemeyenlere: “İşinizi yapmayacaksanız evinizde oturun!”
Son Haberler
IndyCar ana sponsoru NTT, 2027 için McLaren ile anlaştı
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
IndyCar ana sponsoru NTT, 2027 için McLaren ile anlaştı
Leclerc baba oldu: Brezilya'daki ilk antrenman seansında Beganovic piste çıkacak!
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
45 dk
Leclerc baba oldu: Brezilya'daki ilk antrenman seansında Beganovic piste çıkacak!
Norris: "Harika sürsem bile karşılığını alamıyorum"
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
1 s
Norris: "Harika sürsem bile karşılığını alamıyorum"
Aprilia'dan Katar GP’ye katılmak istemeyenlere: “İşinizi yapmayacaksanız evinizde oturun!”
MotoGP
MGP MotoGP
Malezya GP
2 s
Aprilia'dan Katar GP’ye katılmak istemeyenlere: “İşinizi yapmayacaksanız evinizde oturun!”
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol