Indy 500 galibi de Ferran, danışman olarak McLaren F1 takımına döndü

Şu anda Sauber'in CEO'su olan eski takım patronu Andreas Seidl'in kış döneminde ayrılmasının ardından yerine geçen Andrea Stella, CEO Zak Brown ile birlikte operasyonun detaylı bir incelemesini yaptı.

Bu, teknik departmanın elden geçirilmesiyle sonuçlandı. Teknik direktör James Key, Ferrari araç konsepti başkanı David Sanchez'in yer aldığı yeni bir üç kollu yeni bir liderlik yapısı kurulmasının ardından görevinden alındı.

2018 ve 2020 yılları arasında takımda Stella ile çalışan iki kez Champ Car şampiyonu de Ferran, yeniden yapılanmanın bir sonraki aşamasının bir parçası olarak McLaren'e danışman olarak geri döndü.

Motorsport.com tarafından de Ferran'ın rolünün sorulduğunda Stella, "Gil esasen bir danışman, yani operasyonel değil, icracı değil. Benim ve Piers'ın [Thynne, yeni atanan McLaren Racing COO'su] danışmanı rolünde." şeklinde cevap verdi.

Indy 500 winner Gil de Ferran, Penske-Toyota Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Stella, Miami Grand Prix hafta sonu boyunca takımla birlikte çalışan de Ferran'ın, artık bütçe sınırını da içeren genişletilmiş kurallar döneminde mevcut üst düzey yöneticileri destekleyeceğini de sözlerine ekledi.

Stella, "Bu süreçte, bu yolculukta yanımızda olan Gil'in liderlik açısından beygir gücü katacağını düşündük. Gil sadece yarış konusunda çok bilgili değil, aynı zamanda yeteneği belirleme ve yeteneği destekleme konusunda kesinlikle güçlü."

"O harika bir koç, oldukça parlak bir stratejik düşünür ve Gil ile aslında bir sürücüden çok bir mühendis olarak konuşabilirsiniz."

"Dürüst olmak gerekirse, bu kadar çok teknik bilgiyi nasıl edindiğinden emin değilim. O, yanımızda olmasını istediğimiz harika bir insan."

"Geçmişte, örneğin 2018'de olduğu gibi, Gil'in takımda olması durumunda çok başarılı bir takım olabileceğini zaten kanıtladık."

"Aslında McLaren tarihindeki en düşük noktaydı ancak birkaç ay içinde, önümüzdeki yıllarda daha başarılı olmak için yön belirledik." dedi.

McLaren ayrıca genç sürücü geliştirme programını elden geçirdi ve beş kez Le Mans 24 Saat galibi Emanuele Pirro'yu lider olarak atadı. Bu yüzden Pirro, FIA'nın F1 sürücü hakemlik görevini bırakmak zorunda kalacak.

Bu değişiklik hakkında Stella, "McLaren'da başlattığımız inovasyon ve evrim sürecinin, nispeten hızlı bir şekilde belirlediğimiz bazı öncelikleri vardı. Onlar teknik alanla ilgiliydiler."

"Ancak bir Formula 1 takımına baktığınızda, bu çok karmaşık bir oluşum."

"Ayrıca ele almak istediğimiz bir unsur da, karşımıza çıkacak tüm fırsatları değerlendirmek için liderlik düzeyinde yeterli kapasiteye sahip olmak istememiz." dedi.