Indianapolis, Japonya GP için bir alternatif olabilir

Formula 1, şu anda COVID-19 pandemisiyle savaşmaya devam ediyor ve hem artan vakalar hem de ülkelerdeki kısıtlamalar, takvimin bir kez daha değişmesine yol açtı.

Son olarak Japonya Grand Prix'si iptal edildi ve takvimin o bölümünde bir boşluğa neden oldu. Bundan önce de Avustralya Grand Prix'si iptal edilmişti.

Şu anda takvimde 21 yarış var ancak Formula 1, 23 yarışa bağlı kalmak istiyor ve potansiyel pistlerle görüşme halinde.

Japonya GP normalde 10 Ekim tarihinde yapılacaktı ve Türkiye GP'den bir hafta sonra gerçekleştirilecekti. Fakat yarışın iptali, Türkiye ile ilgili de soru işaretlerine yol açtı.

Fakat İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeye almış durumda ve bundan ötürü, Türkiye'deki yarışın ardından İngiltere'ye dönen tüm personel 10 gün karantinada kalmak zorunda kalacak. Bu da 1000'e yakın kişinin 1.5 hafta boyunca otel odalarında kalması demek.

Bu, kimsenin istemeyeceği bir şey ve bundan ötürü Türkiye GP yapılacaksa, farklı formüller bulunması gerekiyor.

Auto Motor und Sport, takvimin o bölgesindeki boşluk için konuşulan seçeneklerden birinin 24 Ekim'de gerçekleştirilecek Amerika Grand Prix'sinden bir hafta önce, ikinci bir Amerika yarışı düzenlemek olduğunu iddia etti.

Bu ilk Amerika yarışına Austin değil, efsanevi Indianapolis pisti ev sahipliği yapabilir.

Fakat böyle bir şey yapılsa bile Türkiye GP için pek faydalı olmayacak. Çünkü Türkiye GP 3 Ekim'de yapılacağı için, 17 Ekim'e kadar arada 14 günlük bir süre zarfı olacak. Bu da yine takımların o sürede İngiltere'ye dönemeyeceği anlamına geliyor.

Bu yüzden arka arkaya iki Amerika GP, sadece Türkiye GP iptal edilirse mümkün olabilir. Ya da Rusya GP ile Türkiye yer değiştirebilir.

Öte yandan 21 Kasım'da yapılması planlanan ve iptal edilen Avustralya Grand Prix'sinin yerini Katar'ın alabileceği de iddia edildi. Sonraki yarışlar Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'de yapıldığı için bunu yapmak mantıklı olabilir.

Formula 1'in önümüzdeki günlerde takvimle ilgili nihai kararlarını vermesi bekleniyor çünkü hem takımların hem de tedarikçilerin artık lojistik planlamaları yapması gerekecek.