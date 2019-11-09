Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Indianapolis, F1'e ev sahipliği yapmak istiyor

paylaşım
yorumlar
Indianapolis, F1'e ev sahipliği yapmak istiyor
Ekleyen:
, Editör
9 Kas 2019 15:16

Indianapolis'i satın alan Penske, Formula 1'in yeniden bu pistte yapılmasını istiyor.

Liberty Media'nın Amerika'da daha fazla yarışa sahip olmak istediği ve bu sayede ülkedeki taraftar kitlesini arttırmak istediği biliniyor.

Indianapolis pisti, 2000-2007 yılları arasında Formula 1'e ev sahipliği yaptı ve yarış o dönem taraftarlar tarafından önemli bir ilgi gördü.

2007 sonunda takvimden düşen Indianapolis'te bir daha F1 yarışı yapılmazken, Amerika GP'ye şu anda COTA pisti ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Amerikalı motor sporları efsanesi Roger Penske, sadece IndyCar serisini değil, Indianapolis pistini de satın almıştı.

Penske şimdi Formula 1'i tekrar Indianapolis'e getirmeyi düşüneceklerini ve bunun için bazı riskler alabileceklerini doğruladı.

Penske, verdiği demeçte şöyle dedi: “Bazı şeyler denemek zorundayız. Şahsen ben, risk almaya hazırım. Sonuçta risk yoksa ödül yoktur."

"Daha fazla taraftar alanı olduğu için bundan daha fazlasını yapmak istiyoruz. Ama şimdi burayı ne için kullanabiliriz? Burada 24 saatlik bir yarış yapabilir miyiz? Burada Formula 1 yarışı gerçekleştirebilir miyiz?"

"Yapabileceğimiz şeylere bakmamız gerekiyor. Ancak bu hiç şüphesiz harika bir varlık." dedi.

Sonraki haber
Tost: "Bütçe sınırını etkisini en erken 2023'te görebiliriz"

Önceki haber

Tost: "Bütçe sınırını etkisini en erken 2023'te görebiliriz"

Sonraki haber

Ricciardo: "Şampiyonluk savaşında olsaydım, Hamilton'ı daha fazla zorlardım"

Ricciardo: "Şampiyonluk savaşında olsaydım, Hamilton'ı daha fazla zorlardım"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

2s
4
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

5
Formula 1

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.