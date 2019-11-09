Indianapolis, F1'e ev sahipliği yapmak istiyor

Liberty Media'nın Amerika'da daha fazla yarışa sahip olmak istediği ve bu sayede ülkedeki taraftar kitlesini arttırmak istediği biliniyor.

Indianapolis pisti, 2000-2007 yılları arasında Formula 1'e ev sahipliği yaptı ve yarış o dönem taraftarlar tarafından önemli bir ilgi gördü.

2007 sonunda takvimden düşen Indianapolis'te bir daha F1 yarışı yapılmazken, Amerika GP'ye şu anda COTA pisti ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Amerikalı motor sporları efsanesi Roger Penske, sadece IndyCar serisini değil, Indianapolis pistini de satın almıştı.

Penske şimdi Formula 1'i tekrar Indianapolis'e getirmeyi düşüneceklerini ve bunun için bazı riskler alabileceklerini doğruladı.

Penske, verdiği demeçte şöyle dedi: “Bazı şeyler denemek zorundayız. Şahsen ben, risk almaya hazırım. Sonuçta risk yoksa ödül yoktur."

"Daha fazla taraftar alanı olduğu için bundan daha fazlasını yapmak istiyoruz. Ama şimdi burayı ne için kullanabiliriz? Burada 24 saatlik bir yarış yapabilir miyiz? Burada Formula 1 yarışı gerçekleştirebilir miyiz?"

"Yapabileceğimiz şeylere bakmamız gerekiyor. Ancak bu hiç şüphesiz harika bir varlık." dedi.