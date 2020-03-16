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Formula 1 / Son dakika

Indianapolis, F1'e dönüş için Liberty ile görüşmelere başladı!

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Indianapolis, F1'e dönüş için Liberty ile görüşmelere başladı!
Ekleyen:
, Editör
16 Mar 2020 07:21

Efsanevi Indianapolis pisti, Formula 1 takvimine dönüş için Liberty Media ile görüşmelere başladı.

Indianapolis pisti, 2000-2007 yılları arasında Formula 1'e ev sahipliği yaptı ve yarış o dönem taraftarlar tarafından önemli bir ilgi gördü.

2007 sonunda takvimden düşen Indianapolis'te bir daha F1 yarışı yapılmazken, Amerika GP'ye şu anda COTA pisti ev sahipliği yapıyor.

Geçen yıl Amerikalı motor sporları efsanesi Roger Penske, IndyCar'a ek olarak Indianapolis pistini de satın almıştı.

Racer'a konuşan Roger Penske, Formula 1'in Indianapolis'e dönmesi için Chase Carey ile görüştüklerini ve aynı zamanda IMSA'yı da buraya geri getirmek istediğini söyledi.

Penske, RACER'a “Oğlum Greg, F1 CEO'su Chase Carey ile bir araya geldi ve son birkaç hafta içinde bazı ön tartışmalar yaptı."

"Yeniden F1 yarışına bakmanın zamanı geldi mi? Ekonomik anlamda mantıklı olup olmadığını henüz bilmiyorum ama 2022'den önce yarışa ev sahipliği yapmayı beklemiyoruz." dedi.

“F1'e olarak spor otomobillerin de Indianapolis'e döndüğünü görmek istiyorum. Indianapolis safkan yarışlara ait bir yer ve burayı özel hale getirmek istiyoruz."

“(IMSA başkanı) John Doonan ile bazı görüşmeler yaptım ve Speedway'de bir dayanıklılık yarışı gerçekleştirmek adına iyi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum."

"Kesinlikle daha fazla yarış ve kullanım oluşturmak istiyoruz. Uzun sürecek ve taraftarlarımızın piste gelip, yanlarında arkadaşlarını ve ailelerini de getirmelerini sağlayacak şeyler istiyoruz. Fark yaratmamız için muazzam bir fırsat.” dedi.

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Editör Kemal Şengül

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