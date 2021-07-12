Indianapolis, 2021'de Formula 1'e ev sahipliği yapmayacak

Geçen yıl konuşan Indianapolis Motor Speedway'in yeni sahibi Penske de Formula 1 yarışını efsanevi Amerikan pistine döndürme planlarından bahsetmişti.

Sonrasında yarışın, COVID-19 pandemisi nedeniyle önceden planlanan yarışlardan birinin iptal edilmesi durumunda, 2021 takvimine dahil olabileceği öne sürüldü.

Fakat Penske, son röportajında bu iddiaları reddetti.

Penske, "Öngörülebilir bir zaman diminde, Indianapolis pistinde herhangi bir Formula 1 yarışı olacağını düşünmüyorum."

"Elbette böyle bir fırsat çıkarsa tartışırız ancak şu ana kadar bu konuyla ilgili ciddi bir görüşmemiz olmadı. Stefano Domenicali ile bir yarış düzenlemek istediğimizle ilgili bizzat görüştüm ama her şey maddi konulara bağlı."

"Şirketimiz finansal anlamda iyi durumda olmalı. İşte o zaman yatırım yapmaya hazır olacağız. Yani bu sadece her şeyi ödemeye hazır olan bir sponsor bulmakla ilgili değil, genel maddi durumla ilgili." dedi.