Indianapolis, 2021'de F1'e ev sahipliği yapmayı planlamıyor

Pist, 2000-07 yılları arasında F1 takviminin bir parçasıydı ve 2019 yılında pisti satın alan IndyCar'ın sahibi Roger Penske, yarışı piste geri getirmek istediklerini doğrulamıştı.

Bu yıl Singapur'un takvimden düşmesi ve Japonya, Brezilya, Meksika ve Avustralya'nın da durumunun belirsiz olması nedeniyle, takvimin son kısmında değişiklikler yapılması planlanıyor.

Bu yüzden Formula 1 alternatif seçeneklere bakıyor ve Amerika'da iki yarış düzenlemeyi düşünüyor.

Seçeneklerden biri Austin'de iki yarış düzenlemek ve diğeri de Indianapolis'te yarış yapmak gibi görünüyordu.

Ancak Indianapolis pisti, bu konuda herhangi bir çalışma yapmıyor gibi görünüyor.

Associated Press Sports'tan Jenna Fryer'a konuşan Penske, Formula 1'le bu konuda herhangi bir görüşmede bulunmadıklarını açıkladı.

Penske, "Şu anda bunu yapabilecek bir pozisyonda değiliz."

"Her zaman görüşmelere ve konuşmaya devam edeceğiz. Fakat mali taraf, her iki taraf için de uygun olmalı. Bu yüzden şu anda bu konuyu tartışmıyoruz." dedi.

Diğer tarafta Austin çifte yarış ihtimaline sıcak bakıyor ve bu konuda Formula 1'le görüşme halindeler.