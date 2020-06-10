Indianapolis, 2021'de F1 takvimine dönmek istiyor

Liberty Media'nın Amerika'da daha fazla yarışa sahip olmak istediği biliniyor.

Austin şu anda F1 takviminde ancak Miami ile görüşmeler yapılıyor ve şimdi de bir başka Amerikan pisti olan Indinapolis ile görüşmeler var.

Pist, 2000-07 yılları arasında F1 takviminin bir parçasıydı ve geçen yıl pisti satın alan IndyCar'ın sahibi Roger Penske, yarışı piste geri getirmek istediklerini doğruladı.

Sirius XM'ye konuşan Penske, "2021, 2022 veya 2023'te Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmak için bir fırsatımız var. Geçmişte Formula 1 burada yapıldı ve tekrar aynı şeyi yapabiliriz." dedi.

Penske, IndyCar takvimini genişletmek istediklerini söyledi ve 2020 Indy 500'ün gerçekleşeceğini doğruladı.

"Takvime daha fazla yarış eklemek istiyoruz. Sanırım ovaller, normal pistler ve Detroit, Long Beach ve Toronto gibi cadde pistler arasında iyi bir dengemiz var."

"2020'de Indy 500'ü de yapacağız. Bunun tüm yönlerini araştırıyoruz. Zaman çizelgemizin bunu gerçekleştirmek için yeterince iyi olduğunu düşünüyoruz. İyi haber şu ki, COVID-19 hastalarının sayısı düşüyor, Indiana'daki durumu takip ediyoruz. Bence bu olumlu bir şey. Ağustos ayında ındy 500'ü yapacağız."