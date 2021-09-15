İnceleme: SCHUMACHER filmi, F1 pilotunun iki farklı yönünü anlatıyor

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Sebastian Vettel, geçtiğimiz haftalarda Michael Schumacher'in Netflix belgeselini bilmediği şeyleri öğrenmek istediği için izlemek istediğini söylediğinde, onun hayal kırıklığı yaşayabileceğini düşünmek kolaydı.

7 kez Dünya Şampiyonu olan Schumacher'in neredeyse her şeyinin televizyon kameralarına yansımış olması nedeniyle, bu belgeselde Schumacher'in hayatına ve kariyerine dair pek fazla yeni şey olmadığını düşünmüş olabilirsiniz.

Ancak yaklaşık iki saat süren ve Schumacher'in ailesinin desteğiyle çekilen bu filmi izlemenizin ardından, Formula 1'in en ikon isimlerinden birisi olan Schumacher hakkında algılarınızda bir değişiklik olmaması neredeyse imkansız olacak.

Onu ister sevin ya da pistteki görüntüsü nedeniyle ondan nefret edin, Schumacher filmi kişiliğe ve kaskın altındaki adama dikkat çekiyor ve pit yolundan ve padoktan uzaktayken nasıl olduğuna dair nadir bir fikir sunuyor.

Aslında film, Schumacher'in hayatının iki gerçek yüzünü ortaya koyuyor.

Bir tarafta, modern Grand Prix yarışlarında Ferrari'nin yeniden dirilişinde merkezi rol oynadığı için F1 tarihinin akışını değiştiren küresel spor süper starının hikayesi var.

Diğer tarafta ise her şeyini eşi Corinna'ya, çocukları Mick ve Gina-Marina'ya ve Schumacher ailesine tüm hayatını adayan adam var. Ve sonunda Schumacher, F1 kariyerinin son bölümünde Mercedes ile anlaşarak ilk tutkusundan uzaklaşmış oldu.

Menajeri Sabine Kehm, Mercedes döneminde evinden uzak kalmasıyla alakalı olarak "Burada ne işim var? Ailemi özlüyorum. Neden bu kadar uzaktayım? Bunun eskiden olduğu kadar önemli olmadığını fark ettim. Benim için ailem artık daha önemli." dediğini hatırlatıyor.

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Sıkı F1 hayranları için belgeselde dikkat çekecek pek çok şey var. Öncelikle, FOM'un arşivine erişimi olan Netflix, Schumacher'in kariyerinin önemli anlarını gösteren videoları belgesele ekledi.

Ancak filmde tamamen yarış görüntüleri yer almıyor. Bunun yerine genelde Schumacher'in nasıl birisi olduğunu ve arka planda olaylarla nasıl baş ettiğini gösteren görüntüler kullanılmış.

Bunlar içerisinde Schumacher'in 1992 Fransa Grand Prix'sinin ilk turunda yarış dışı bıraktığı Ayrton Senna ile gridde yüzleşmesi bulunuyor.

Ayrton Senna, McLaren MP4/7A Honda leads Michael Schumacher, Benetton B191B Ford, Jean Alesi, Ferrari F92A and Martin Brundle, Benetton B191B Ford Photo by: Motorsport Images

Ayrıca 1994'te Imola'daki podyumdan önce, Schumacher'in Benetton patronu Flavio Briatore tarafından Senna'nın komada olduğu için durumunun iyi görünmediğini söylediği anlar da var.

O gün yaşananların Schumacher üzerindeki gerçek etkisini, Imola olaylarından sonraki televizyon röportajlarında görüyoruz. Ve genellikle Grand Prix hafta sonlarında resmedilen sert, bazen mesafeli karakterden uzak bir görüntü ortaya çıkıyor.

Eddie Irvine, David Coulthard ve Mark Webber gibi pilotların, Richard Williams ve James Allen gibi gazetecilerin ve Schumacher ailesinin üyelerinin kişisel görüşleri sayesinde, Schumacher'in gerçekte nasıl biri olduğuna dair birçok kapı açılmış oldu.

En başından itibaren onu F1 kariyeri boyunca harekete geçiren aşırı rekabetçi kişiliğe sahip olduğunu görüyorsunuz. Genç Schumacher'in, o yıl Dünya Gençler Karting Şampiyonası'nda Almanya yerine Lüksemburg için yarışmayı seçtiğini çünkü sıralama turlarının daha ucuz olduğunu ve kaybederse dünya şampiyonalarına gitme şansını riske atmayacağını açıklıyor.

Ayrıca, daha tartışmalı anlarından bazılarında, asla yanlış yapmadığına dair doğuştan gelen inancına dair tekrarlanan işaretler var.

Ross Brawn, 1997 Avrupa Grand Prix'sinde Jacques Villeneuve ile çarpışmasının ardından Schumacher'in sadece bir kere tekrar görüntüsünü izleyerek hatalı olduğunun farkına vardığını ortaya koyuyor.

Coulthard, 1998 Belçika Grand Prix'sinde çarpışmalarının ardından Bernie Ecclestone'un bir otobüste havayı yumuşatmak için yaptığı toplantıda, Schumacher'in McLaren'in arkasına çarptığında yanlış bir şey yaptığını kabul etmeyi nasıl reddettiğini hatırlıyor.

Coulthard'ın hiç hata yapıp yapmadığını sorduğunda Schumacher, "Hatırladığım bir hatam yok." şeklinde cevap veriyor.

Aile adamı

Filmin çoğu, Schumacher'in bir F1 yıldızı olmanın getirdiği ilgiden nasıl rahatsız olduğunu araştırıyor. Ferrari'de birlikte çalıştıkları yıllardan sonra yakın arkadaş olan FIA Başkanı Jean Todt, Schumacher'in şöhretle nasıl zorlandığını anlatıyor.

F1 kariyeri başlarken Schumacher'in, "Benden bir yıldız yaratmayın" dediği belirtiliyor.

Schumacher, ailesiyle olmaktan çok daha mutlu olan bir isimdi. Aynısı, Ferrari'deki büyülü dönemde bile eşi Corinna ve çocukları için de geçerliydi.

Corinna Schumacher congratulates Michael Schumacher, Benetton Photo by: Motorsport Images

Schumacher'in hâlâ iyileşmekte olduğu ciddi kafa yaralanmalarına neden olan kayak kazasının ardından hayatın ne kadar farklı olduğunu açıklayan Corinna ve Mick'in sözleri belki de en etkileyici olanıydı.

Corinna, "Tabii ki Michael'i her gün özlüyorum. Ancak onu özleyen sadece ben değilim. Çocuklar, ailesi, babası, etrafındaki herkes özlüyor. Herkes Michael'i özlüyor ancak o burada. Farklı bir şekilde ama o burada, bu bize güç veriyor."

"Biz birlikteyiz. Evde birlikte yaşıyoruz. Terapi yapıyoruz. Michael'i daha iyi yapmak ve rahat olmasını sağlamak için her şeyi yapıyoruz. Ve ona ailemizi, bağımızı hissettirmek için, ne olursa olsun elimden gelen her şeyi yapacağım. Hepimiz yapacağız." diyor.

Ve babası hakkında kamuoyunda çok ihtiyatlı davranan Mick için, durumun zorluğu filmin kapanış anlarında ortaya çıkıyor. Mick, çocukken babasıyla geçirdiği birçok mutlu anı hatırlıyor.

Mick, "Kazadan beri pek çok insanın ebeveynleriyle birlikte yaşadığına inandığım bu deneyimlerin ve anların artık olmadığına ya da daha az seviyede olduğuna inanıyorum. Bana göre bu biraz adaletsiz." diyor.

Babasıyla motor sporları deneyimi üzerine konuşma ihtimali hakkında ise Mick, "Bunun için her şeyimi verirdim" diyor...

SCHUMACHER filmi, 15 Eylül 2021 (bugün) Netflix'te yayınlanacak.