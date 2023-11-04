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Formula 1 Brezilya GP
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İnceleme altında olan Norris: "Bana göre aptalca bir kural"

Brezilya GP sprint yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanan Lando Norris, piste çıkış turundaki sınırı aştığı gerekçesiyle inceleme altına alınmasına, kuralın aptalca olduğunu söyleyerek tepki verdi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
Lando Norris, McLaren

Cuma günü gerçekleştirilen sıralamalarda McLaren MCL60'ın performansını en iyi şekilde kullanmakta zorlanan Norris, bundan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını dile getirmekten kaçınmamıştı.

McLaren, Sprint için sıralamaların gerçekleştirildiği bugün de hızlıydı ve Norris, son bölümde attığı turu sayesinde kısa yarış için pole pozisyonunu kazandı.

Buna rağmen Norris için sorunsuz bir gün olmadı. İngiliz pilot, Sprint Shootout seansının ilk bölümünde yarış direktörünün maksimum delta süresine uymadığı gerekçesiyle hakemler tarafından çağrıldı. Benzer ihlal nedeniyle çağrılan diğer isimler Oscar Piastri ve George Russell oldular.

Sky Sports F1'e konuşan Norris, kendisinin hakemler tarafınca çağrılmasına neden olan kuralları eleştirdi.

Norris, "Gitmeye çalıştım ancak önümde iki araç daha vardı. Bence bu aptalca bir kural. İki araç, biz Güvenlik Aracı çizgisini geçerken aynı anda pitten çıktı, bu yüzden birinin ayağını gazdan çekmesi gerekiyordu. Aksi takdirde o durumda yarışırsınız ve o da aptalca olur."

"Birisi yavaşladığı için ben de yavaşlamak durumunda kaldım. Bu yüzden bana göre aptalca bir kural." dedi.

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