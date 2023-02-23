Inaki Rueda strateji şefi görevinden alınıyor mu?

Son birkaç yıldır Ferrari'nin hatalı strateji hamlelerinin bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen Rueda, tüm eleştirilere rağmen Mattia Binotto döneminde yerini korumuş, hatta Binotto tarafından sık sık savunulmuştu.

Binotto'nun takımdan ayrılması ve Fred Vasseur döneminin başlamasıyla beraber koltuğu tehlikeye giren Rueda'nın eskisi kadar sorumluluk sahibi olmasa dahi yine strateji departmanında önemli bir rol oynaması bekleniyordu -ta ki bugüne kadar!

Bahreyn'deki kış testlerinin ilk günü başlamadan hemen önce bir iddia ortaya atan İtalyan basını, güncel başarısızlıkların ardından Rueda'nın fabrikaya çekileceğini ve kendisinin artık sportif alanda bir rol üstleneceğini öne sürdü!

Rueda'nın yerini ise kariyerine Ferrari'de staj yaparak başlayan ve takım içinde oldukça sevilen genç bir isim, henüz 28 yaşındaki Ravin Jain alacak!

Son birkaç sezondur Rueda'nın ekibinde yer alan Hint stratejistin kariyerinin henüz erken bir döneminde bu kadar önemli bir göreve getirilmesi, Vasseur'un takıma getirmeye çalıştığı ruhu da bir nevi gösteriyor.

Vasseur'un strateji alanında Jain'e daha fazla alan tanıması, ancak aynı zamanda daha fazla sorumluluk yüklemesi beklenmekte; dolayısıyla Jain'i büyük bir baskı bekliyor olacak.