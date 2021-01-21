IMSA'daki ilk sürüşünü tamamlayan Magnussen: "Formula 1'de ruh yok"

Kevin Magnussen, 2016'dan bu yana Formula 1'de mücadele ediyordu ve yeni sezonda IMSA serisine geçiş yapacak.

Danimarkalı pilot, Cadillac DPi aracını geçtiğimiz günlerde test etti ve ardından Pruett's podcastinde Marshall Pruett'in konuğu oldu.

Magnussen ilk sürüşünü şu sözlerle yorumladı: "Aracın sesi, kokusu, görünüşü ve estetiği harika. Bence Amerikalılar tüm bu etkenleri, sporun içerisine entegre ederek kabul ediyorlar ve sanırım özlediğim şey de bu."

"Bunu ne kadar özlediğimi fark etmemişim. Gerçek bir yarış aracını tekrar sürmek harikaydı. Aslında son altı ila yedi yıldır bir uçak sürdüğümü hissettim."

"Tekrar bir yarış aracını kullanmak heyecan verici ve harikaydı. Formula 1 harika, çok fazla yol tutuş var, yere basma gücü çok yüksek ve çok fazla güce sahipler. Ancak yedi yıldır bir uçak sürdüğümü hissettim."

"Orada ruh eksikliği var. Formula 1'in bir zamanlar sahip olduğu ama artık kaybolan bir şey var. Bunu nasıl tarif edeceğimi tam olarak bilmiyorum, bir şeyler eksik. Bu Cadillac'ı kullanmak gözlerimi kamaştırdı."

Danimarkalı pilot, ay sonunda yapılacak Daytona 24 Saat'le beraber IMSA'daki ilk yarışına çıkmış olacak.