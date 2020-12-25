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Formula 1 / Son dakika

Imola'nın yeni başkanı Minardi oldu

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Imola'nın yeni başkanı Minardi oldu
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Imola pistini işleten Formula Imola SPA'nın yeni başkanı eski Minardi takımının sahibi Giancarlo Minardi oldu.

Formula 1'e ilk kez 1980 yılında ev sahipliği yapan Imola, 2006 yılına kadar aralıksız olarak takvimde yer aldı.

2006 yılından sonra Formula 1 takviminden düşen pist, 2020 yılında COVID-19'un da etkisiyle beraber F1 takvimine geri döndü.

Imola, 1 Kasım'da Emilia Romagna GP adı altında F1'e başarılı şekilde ev sahipliği yaptı ve her ne kadar geçişin zor olduğu yönünde eleştiriler olsa da, pilotlar piste tam not verdi.

Pist, 2021 takviminde yer almak için ciddi görüşmeler yapıyor ve pisti işleten Formula Imola SPA'nın yönetiminde değişiklikler yaşandı.

Beklendiği üzere eski Minardi takımının patronu olan Giancarlo Minardi, Imola pistini işleten şirketin yeni başkanı oldu.

Yönetim kuruluna Mercedes'le başarılı işlere imza atan Aldo Costa'ya ek olarak Susana Caroli, Augusto Macierelli and Valeria Vignali atandı.

Minardi şöyle konuştu: "Güveniniz için minnettarım. Şimdi hayatımda yeni bir aşama başlıyor, hepimizin beklediği iyi sonuçlara ulaşmayı umut ediyorum."

"Imola'da çalışmaktan onur duyuyorum. Ayrıca Aldo Costa ile çalışacağım için çok mutluyum. O, 1988'den 1995'e kadar Minardi'nin teknik patronuydu. Genel olarak, harika bir ekibimiz var. Yani mükemmel bir çalışma için gereken tüm koşullara sahibiz."

"Başkan Uberto Selvatico Estense'ye, önderliğinde elde edilen başarılardan ötürü teşekkür ederim. Yıllar içinde harika bir ilişkiye sahip olduk ve umarım bu ilişkiyi güçlü tutmaya devam edebiliriz. Bu sayede onun tavsiyelerine ihtiyacım olursa ona gidebilirim." dedi.

Uzun süredir bu görevi yapan Uberto Selvatico Estense, Minardi'nin yeni başkan seçilmesinin ardından yaptığı ayrılık konuşmasında, Minardi'nin Formula 1'i yeniden Imola'ya getirmesini umduğunu belirtti.

Imola, Portimao ile beraber 2021 takvimine girmek için en ciddi iki adaydan bir tanesi konumunda yer alıyor. Minardi'nin gelişi, pist için daha da olumlu bir haber olabilir.

 

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Editör Kemal Şengül

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