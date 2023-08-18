Imola'nın ünlü kedisi Formulino aramızdan ayrıldı
Imola’nın ünlü kedisi Formulino bir zamanlar Sebastian Vettel’e lanet getirdiği, Lewis Hamilton’a ise şans getirdiği söylenen kedinin hayatını kaybettiği bildirildi.
F1 padoğunda bir kedinin görülmesi enteresan ve oldukça nadir bir durumdur, ancak Imola'da bu durum farklıydı.
Pistte yaşayan Formulino, takımların garajlarına istediği gibi girip çıkabiliyordu ve bu sayede herkes onu tanımıştı. Sonuç olarak ikonik bir figür haline geldi.
Ancak son derece üzücü bir gelişme olarak, Imola'nın sevimli kedisinin pazar günü hayatını kaybettiği bildirildi. Artık takımların garajlarına uğrayan bir minik dostları olmayacak.
F1 sürücüleri de hepimiz gibi bazı batıl inançlara sahip olabiliyorlar, bu sebeple kedinin iyi şans getirdiğini ifade ettiğinizde buna inanıyor olacaklardır.
Ancak Sebastian Vettel için durum tam tersiydi: kediye dokunmayı reddetmiş, hatta onları sevmediğini ve Formulino’nun kilolu olduğunu ifade etmişti.
‘’Seni görmeye gelirse iyi şans getirir.’’ Sky Sports F1 muhabiri Ted Kravitz, 2020’de Vettel ile yaptığı bir röportajda kendisine bu ifadeleri kullandı.
Röportajda açıklamalarda bulunan Vettel, ‘’Kedileri sevmiyorum ama belki bunu severim.’’
‘’Ona sunacak herhangi bir şeyim yok. Biraz kilolu gözüküyor, belki de son zamanlarda yarış olmadığı içindir.’’ demişti.
O sezon Ferrari’de yarışan Vettel bu açıklamalarının lanetine uğramış gibi gözüküyor. Ferrari pilotu için o hafta sonu korkunç bir şekilde geçti. Yarışa 14. sıradan başladı ve 13 saniyelik bir pit stop'un ardından sadece iki sıra yükselebildi.
Bu lanetin tersi olarak da Hamilton Mercedes garajına gelirken Formulino'yu sevdi ve üçüncü sıradan başladığı yarışı kazandı.
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